Recital de Fim de Ano: Alunos de Música do Professor Gabriel Francis em Holambra

No próximo dia 1º de dezembro, o Teatro Municipal de Holambra será palco de um espetáculo musical imperdível: o recital de fim de ano dos talentosos alunos de música do renomado professor Gabriel Francis. O evento terá início às 19 horas e contará com entrada gratuita, oferecendo à comunidade local uma noite repleta de emoção e virtuosismo musical.

O professor Gabriel Francis, pianista erudito/popular com formação musical pela UNICAMP, é uma figura proeminente na cena musical da região de Campinas. Além de suas habilidades como músico, ele também se destaca como produtor musical, compositor, acordeonista e, é claro, como um professor dedicado de música.

O recital promete encantar o público com performances exclusivas dos alunos do Estúdio “Nascer do Som”, fundado por Gabriel em julho de 2015. O estúdio é um espaço equipado com tecnologia de ponta para gravação de áudio e vídeo, atraindo músicos de diversas regiões. Nomes ilustradores, como Hugo e Tiago, Althair e Alexandre, já passaram pelo estúdio, testemunhando a qualidade e profissionalismo que o estúdio oferece.

Além de ser um espaço de produção musical, o “Nascer do Som” também é o local onde Gabriel ministra aulas para um seleto grupo de alunos. Essas aulas, realizadas em horários específicos, proporcionam uma experiência única de aprendizado, beneficiando-se da vasta experiência e conhecimento do professor.

Gabriel Francis, com sua sólida formação musical e expertise como produtor, tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de talentos musicais na região. Seu comprometimento com a educação musical e a promoção da cultura torna este recital uma oportunidade única para a comunidade.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única e gratuita. Marque na agenda: 1º de dezembro, às 19 horas, no Teatro Municipal de Holambra à Rua Muscarias, 1-91, Morada das Flores. Venha celebrar a música e o talento local neste encantador recital de fim de ano.