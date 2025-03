Recoma reúne time de embaixadores no CBC & Clubes Expo em estande e palestras

Ao longo da última semana, o CBC & Clubes Expo foi a grande atração de Campinas (SP). O evento, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), contou com presenças ilustres de medalhistas olímpicos como Maurren Maggi, Rafael Silva “Baby”, Arthur Zanetti e Erika Coimbra, embaixadores da Recoma, maior empresa de pisos e infraestrutura esportiva da América Latina e patrocinadora máster do fórum.

Além de passarem pela feira de exposições, os ex-atletas atenderam fãs e imprensa no estande principal montado pela empresa e ainda participaram de uma palestra, no último sábado (15), sobre pisos e infraestrutura esportiva e como as melhores condições permitem uma prática de maior excelência dos esportistas. Também estiveram presentes Victor Schildt, CFO da Recoma, e Heraldo Neto, diretor comercial da companhia.

Dentre os temas debatidos, destacam-se a importância de valorizar e oferecer um bom equipamento para atletas, o que promove uma melhor preparação aos profissionais e estimula a permanência e prosseguimento da carreira de novos talentos.

“É fundamental falar do poder transformador dos espaços esportivos (pisos e infraestruturas de qualidade, corpo técnico e presença de outros esportistas de alto nível) na preparação de atletas olímpicos. Muitas vezes, vemos a mídia enaltecendo atletas que não tiveram condições adequadas e, mesmo assim, conseguem se sobressair. Mas nós temos que ir contra esse movimento, quantos talentos potenciais se perdem nesse caminho, e só acabamos vendo os que deram certo. Por isso, valorizamos e trabalhamos para oferecer locais apropriados para nossos atuais e futuros atletas”, comenta Victor Schildt, CFO da Recoma.

Durante o evento, a empresa oficializou o fornecimento de pisos especializados para a Federação Paulista de Basquete, para a Confederação Brasileira de Pickleball e para a Confederação Brasileira de Boxe. A CBBoxe também conta com o patrocínio da Recoma nos uniformes dos atletas.

Além de trazer os atletas para participar do evento, a empresa ainda planejou dez ativações para os visitantes nos estandes que possuía no evento. Quem passou pelos espaços pôde praticar arremessos de basquete, escalada, medir a força do soco no boxe, tentar ser ginasta por um dia nas barras paralelas, participar de uma clínica de pickleball e jogar tênis de mesa com mesa e piso oficial.

Também no sábado (15), a campeã olímpica Maurren Maggi ainda participou da palestra “Mulheres Olímpicas” ao lado de Magic Paula, Jade Barbosa e Álvaro José.