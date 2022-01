Recrutamento para o novo curso gratuito de Economia Criativa, acontece no dia 20.

No próximo dia 20 (quinta-feira) acontece um encontro na ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) que tem por objetivo recrutar artesãos interessados em se qualificar por meio do programa gratuito, Economia Criativa, que começa já em janeiro e vai até março.

A realização do programa é uma parceria entre Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Sebrae, com verba do Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

O curso, que vai oferecer 50 vagas, terá três fases e acontecerá na Associação Comercial. Será ministrado por facilitadores do Sebrae e terá participação de instrutores do Senac, em determinados módulos. No final do curso, o Sebrae vai oferecer consultoria individual chamada: Plano Estratégico de vendas e aumento do faturamento.

O programa oferecerá aos participantes conhecimentos que vão dar uma macrovisão sobre como otimizar um negócio: tendências e oportunidades do setor, atendimento e experiência de compra, controles financeiros e como vender mais e ter mais oportunidades na internet.

Após a conclusão do curso, os participantes poderão participar da 1ª Feira Criativa da Cidade.

Informações e inscrições para participar da palestra do dia 20

O departamento de Marketing fornecerá todas as informações sobre o programa. As inscrições para participar da palestra do dia 20 devem ser feitas pelo whatsapp do departamento: 97166 2532.

Datas e cronograma

Fase 01 – Janeiro

25- Encontro 01 – Empreendedorismo: atividade para os participantes descobrirem quais são as características empreendedoras, como desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos empreendedores e como isso impacta no sucesso do negócio.

26- Encontro 02 – Sua Ideia de Negócio (Desenvolvimento do Modelo de Negócio – CANVAS) estudo da metodologia: fácil, visual e intuitiva, passando por todas as suas áreas exemplificadas, para que o participante desenvolva o seu modelo de negócio.

31- Encontro 03 – Formalização: encontro para orientações necessárias quanto aos benefícios e vantagens da formalização, demonstrando o passo a passo de acordo com a necessidade do empreendedor, levando em conta porte e enquadramento da empresa.

Fase 2 – Fevereiro

07 – Encontro de Abertura: Tendências e Oportunidade do Setor

08 – Atendimento e experiência de Compra

14 – Controles Financeiros

15 – Como tirar foto dos produtos

22 – Workshop Senac

23 – Workshop Senac

28 – Encerramento com os temas: Como vender mais e oportunidades da Internet.

Fase 3 – Março

Realização da 1ª Feira de Economia Criativa de Mogi Guaçu, em março de 2022.

Serviço

O que: Palestra de recrutamento para o programa gratuito Economia Criativa

QuandoComercial

Número de vagas: 50

: Dia 20 de janeiro

Horário: Às 19h

Local: Associação