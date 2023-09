Recuperação de Veículo Furtado e Prisão por Embriaguez ao Volante em Mogi Guaçu, São Paulo

Polícia Militar do Estado de São Paulo age com rapidez e eficiência na repressão de crimes no bairro Jardim Santa Terezinha

Em uma operação conjunta realizada no bairro Jardim Santa Terezinha, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da CPI/2 e o 26º Batalhão da Polícia Militar Independente (BPM-I), 1ª Companhia da Polícia Militar (1ª CIA/PM), conseguiu recuperar um veículo furtado e prender uma condutora por embriaguez ao volante.

A ação teve início às 05h00min, quando a equipe formada por I-26103, CB PM Dias, e SD PM Lepri, juntamente com o apoio das equipes 1776, Subten Dias, CB PM De Paulo, e 17695, CB PM Fonseca e CB PM Paulo Henrique, estava patrulhando o bairro com o objetivo de coibir furtos, roubos e outros delitos na região.

Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com um veículo Monza, que havia sido reportado como furtado pelo COPOM horas antes no bairro Jardim Itacolomy. Ao abordar o veículo, a equipe constatou que a condutora, identificada como N., e a passageira M. estavam no interior do carro.

A condutora foi questionada sobre a posse do veículo furtado, alegando que o automóvel pertencia ao seu avô. Para esclarecer a situação, ambas foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ), enquanto a equipe da viatura I-26133 se dirigiu ao denunciante do furto, D.

Ao tomar conhecimento da autora do furto, D. afirmou que era uma ex-namorada e que não havia tido contato com ela naquela data. Ao vistoriar o veículo, D. relatou que a ignição estava danificada e que a chave utilizada não era a do veículo furtado.

Com base nas informações coletadas, a Delegada Raquel Casali e a Escrivã Luciana decidiram registrar o Boletim de Ocorrência por furto e embriaguez ao volante. O veículo foi restituído a D. e liberado mediante locomoção por um guincho particular, devido a pendências administrativas.

A condutora N. foi indiciada por embriaguez ao volante e foi liberada após realizar a retirada de sangue, procedimento padrão em casos de embriaguez ao volante.

Essa operação exemplifica o comprometimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo na repressão e prevenção de crimes, garantindo a segurança da comunidade local. A ação rápida e eficaz da equipe resultou na recuperação do veículo furtado e na prisão de uma condutora embriagada, contribuindo para a manutenção da ordem pública no bairro Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu.