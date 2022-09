Rede Drogal inaugura 1ª unidade em Holambra e faz doação de 5 mil fraldas geriátricas para Prefeitura

_Foram investidos mais de R$ 1 milhão de reais e abertos 15 novos

postos de trabalho_

Presente em mais de 100 cidades do estado de São Paulo, a Rede Drogal

celebra essa conquista com a abertura, amanhã (2/9), de sua _primeira

unidade __na cidade de Holambra. _Para marcar a inauguração serão

doadas cinco mil fraldas geriátricas ao município. As doações serão

entregues ao prefeito Fernando Capato, que estará acompanhado da

primeira-dama e presidente do Fundo Social da Prefeitura de Holambra,

Yvonne Schouten Capato, na filial que fica na Galeria Atrium, no Centro

(rua Rota dos Imigrantes, 495).

Na cidade, a Drogal investiu mais de R$ 1 milhão de reais e

possibilitou a abertura de 15 novos postos de trabalho entre atendentes

e farmacêuticos. A abertura em Holambra integra o plano de expansão da

rede em 2022 para várias regiões do estado de São Paulo. Neste clima

positivo, no dia da inauguração, os clientes que efetuarem compras a

partir de R$ 30,00 ganharão como brinde um frasco de álcool em gel. A

garotada também contará com a participação especial de personagens

infantis para interações e muitos cliques.

Com farmacêutico em tempo integral, estacionamento próprio,

climatização, mix completo de medicamentos, energéticos, produtos de

higiene, beleza, infantil, dermocosméticos e suplementos, a unidade

funcionará todos os dias (inclusive domingos e feriados), das 7 às 23

horas.

As doações à Prefeitura de Holambra, conforme explica o diretor

administrativo da Rede Drogal, Marcelo Cançado, são uma forma de

demonstrar as expectativas positivas para esta nova unidade e, também,

auxiliar o município. “Estamos na área da saúde e sabemos das

dificuldades em atender as famílias em vulnerabilidade. A Rede Drogal,

desde sua fundação, mantém parcerias sociais. A chegada à Cidade das

Flores oferece uma nova opção aos moradores e, também, este auxílio

aos trabalhos da Prefeitura”.

De acordo com o diretor administrativo, em 2022, a rede planeja abrir 40

novas filiais até o fim do ano. “Estamos preparando unidades completas

para levar aos clientes a variedade de itens e nosso tradicional padrão

de qualidade. As contratações também nos deixam felizes em

possibilitar oportunidades de trabalho a esses profissionais”. Na

região, a Drogal conta com lojas nas cidades de Jaguariúna, Santo

Antonio de Posse, Cosmópolis e Artur Nogueira.

Desde o início do ano, foram abertas unidades em Rio Claro, Itatiba,

Barrinha, Ribeirão Preto, Itapetininga, São João da Boa Vista,

Severínia, Santo Antonio de Posse, Piracicaba, Pitangueiras, Campinas,

Porto Ferreira, Monte Azul Paulista, Batatais, Jaguariúna, Monte Alto,

Araras, Lençóis Paulista, Macatuba e Cerqueira César.

Marcelo Cançado explica que a tradição dos quase 90 anos de atuação

no segmento farmacêutico e o olhar permanente para o futuro impulsionam

a Rede Drogal a sempre oferecer algo a mais. “O ambiente digital é a

nova realidade. Pensando no conforto, segurança e praticidade, a

interligação das plataformas on e off tornaram-se rotina nas nossas

lojas”. Ele lembra que que hoje é possível fazer uma compra pelo site

oficial e retirar em uma unidade física; optar pelo delivery; usar o

app exclusivo Drogal (disponível para sistemas operacionais Android e

iOS); pedir pelo 0800 (0800.347.0000); comprar pelos aplicativos de

Delivery Ifood Farmácias e Rappi (nas cidades onde os APPs operam); ou

ir pessoalmente em uma das 258 unidades em 102 cidades do estado de São

Paulo.

Junto ao mix de medicamentos, produtos de higiene pessoal, perfumaria,

cosméticos, linhas especiais, acessórios e conveniência, os clientes

contam também com a oferta de serviços farmacêuticos diferenciados

como aplicação de vacinas (17 tipos de imunização) e injetáveis,

Momento Saúde (atenção farmacêutica), auto-testes e testes de

Covid-19, plataforma de telemedicina, aferição de pressão arterial,

Drogal Mais (programa de vantagens exclusivas) entre outros.

SOBRE A DROGAL – Desde sua fundação, em 1935, a Rede Drogal trata com

extrema excelência a missão de cuidar da saúde dos seus clientes,

alicerçada em valores como honestidade, respeito e responsabilidade.

Hoje comandada pelas terceira e quarta gerações da Família Cançado,

se consolida no mercado com dados expressivos: 4.800 colaboradores,

1.500 empresas conveniadas e dois milhões de clientes atendidos, em

média, por mês. Seu e-commerce possui mais de 14 mil itens de marcas

renomadas, preços diferenciados e entregas em todo o país.

Recém-inaugurado em um espaço de mais de 10 mil metros quadrados, seu

Centro de Distribuição tem capacidade de armazenamento de 17 milhões

de itens. Também com o intuito de perpetuar o trabalho social

desenvolvido há quase 90 anos, o Instituto José Cançado,

denominação em homenagem um dos fundadores da Drogal (falecido em

2019), protagoniza inúmeras ações assistenciais. A prioridade é o

atendimento às instituições com ações voltadas a idosos, crianças

carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social na região de

Piracicaba. Outra linha de atuação tem foco no apoio ao colaborador da

Drogal, por meio de programas de orientação médica, nutricional e

odontológica, bem como encaminhamento psicológico (quando

necessário).