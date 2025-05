Rede Mário Gatti está com inscrições abertas para seleção de 12 médicos

O processo seletivo simplificado para a contratação emergencial e temporária de 12 médicos pediatras emergencistas da Rede Mário Gatti, em Campinas, está com inscrições abertas hoje, dia 5 de maio e amanhã, dia 6. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.redemariogatti.sp.gov.br.

Os profissionais irão atuar principalmente na Unidade Pediátrica Mário Gatinho, mas também poderão trabalhar em outras unidades da Rede Mário Gatti, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Hospital Ouro Verde, caso houver necessidade. O contrato de trabalho terá duração de seis meses, prorrogáveis pelo mesmo período. Segundo o cronograma do processo seletivo, a previsão é de que os médicos comecem a atuar no dia 16 de maio.

Medidas contra as doenças respiratórias

A medida reforça as ações da Administração municipal para ampliar o atendimento em razão da sazonalidade das doenças respiratórias em crianças neste início de Outono. Outras resoluções já foram tomadas, como a ampliação do número de leitos infantis, suspensão de férias e licença-prêmio dos servidores diretamente envolvidos na assistência à saúde das crianças nos meses de maio, junho e julho.

Houve também a reorganização dos estágios e plantões dos residentes de pediatria, fisioterapia e enfermagem para auxiliar na assistência diretamente relacionada às unidades pediátricas da Rede Mário Gatti; reorganização das escalas médicas para melhor atender a demanda das crianças internadas, particularmente no Pronto Socorro Infantil, UTI Pediátrica e Enfermaria Pediátrica da rede; autorização do exercício de horas suplementares para médicos diretamente relacionados a assistência de crianças com problemas respiratórios.

“A contratação vem em um momento necessário para atender a crescente demanda que temos por atendimento no Pronto Socorro Infantil (PSI), em função da sazonalidade de doenças respiratórias nesta época do ano e que até julho, acometem as crianças, principalmente as menores de 1 ano”, explicou o médico Edson Bezerra, diretor técnico do Hospital Mário Gatti e da Unidade Pediátrica Mário Gattinho.

Segundo o especialista, a medida visa reforçar o time de médicos na porta de entrada do PSI para o primeiro atendimento e direcionamento de casos mais graves para internação. O foco é unir esforços até que esta fase mais crítica da sazonalidade seja superada.

Vacinação

Outra medida essencial contra as doenças respiratórias nesta época do ano é a vacinação contra a gripe.

Os imunizantes estão disponíveis nos 68 Centros de Saúde para os grupos prioritários:

• Idosos (60 anos ou mais)

• Crianças de 6 meses a 5 anos

• Gestantes

• Puérperas

• Pessoas com doenças crônicas

• Povos indígenas

• Quilombolas

• Pessoas em situação de rua

• Trabalhadores da saúde e da educação

• Profissionais das forças de segurança e salvamento

• Profissionais das Forças Armadas

• Pessoas com deficiência permanente

• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo

• Trabalhadores portuários

• Trabalhadores dos Correios

• População e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos)

As salas de vacinação funcionam conforme horário de cada Centro de Saúde. Endereços e contatos estão disponíveis na página: https://vacina.campinas.sp.gov.br.

Não é preciso fazer o agendamento para receber a vacina contra a gripe. Basta levar documento com foto e a caderneta de vacinação (se tiver).

Além da vacinação, há outros cuidados que devem ser tomados para evitar doenças respiratórias, como lavar as mãos frequentemente e manter os ambientes arejados e a etiqueta respiratória, além de usar máscaras se tiver sintomas.

Outra medida importante é evitar levar crianças em ambientes fechados, como por exemplo, shoppings. A administração pede que os casos de menor complexidade procurem os Centros de Saúde ou UPAs para evitar a sobrecarga nos hospitais.