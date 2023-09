Rede Mário Gatti reforma ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial

Crédito: Divulgação

Previsão é que as obras estejam concluídas até o final de outubro; objetivo é melhorar condições de atendimento

O ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti está sendo reformado para melhorar as condições de atendimento, e receberá novos equipamentos. A previsão é que, até o final de outubro, as obras estejam concluídas e as cinco salas entrem em operação para o tratamento ambulatorial de doenças ou lesões na boca, maxilar e região da face.

Cinco novas cadeiras odontológicas completas, além de duas bombas a vácuo, foram adquiridas com recursos de emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Dirceu Dalben, no valor de R$ 200 mil.

No período de obras, as cirurgias de urgência e de grande porte permanecem ocorrendo no centro cirúrgico do Mário Gatti. As cirurgias menores, como retirada de cistos, tumores, biópsias, que podem ser realizadas utilizando anestesia local, foram restringidas. Esses pacientes, no entanto, não estão desassistidos: eles estão sendo atendidos nos centros de especialidades odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde.

A especialidade bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti, de acordo com o diretor de Urgência e Emergência da Rede Mário Gatti, Steno Pieri, é referência no Sistema Único de Saúde (SUS) para 43 cidades da região de Campinas. O serviço é, também, campo de especialização odontológica para nove residentes (três em cada um dos três anos da residência).

Pieri explica que o hospital realiza cerca de uma a duas cirurgia de urgência por dia no centro cirúrgico e fazia 10 procedimentos cirúrgicos ambulatoriais diários. “Com a reforma, esse número de procedimentos poderá aumentar”, afirmou.