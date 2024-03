Rede Mário Gatti suspende autorizações de licenças-prêmios de servidores médicos e multiprofissionais

Crédito: Carlos Bassan

Medida ocorre para garantir atendimento de qualidade diante da epidemia de dengue, aumento de casos de covid-19 e chegada do período de doenças sazonais

A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar suspendeu as autorizações de licenças-prêmios de servidores médicos e multiprofissionais por 180 dias. A medida está publicada na edição desta quarta-feira, 20 de março, no Diário Oficial do Município. A licença-prêmio prevê aos servidores três meses de férias a cada cinco anos trabalhados.

A decisão ocorre para garantir a continuidade e qualidade dos atendimentos à população nesse momento em que Campinas está em estado de emergência diante da epidemia de dengue, agravada com aumento importante de covid-19, o que vem provocando sobrecarga nas unidades.

A ordem de serviço informa que a suspensão das licenças leva em consideração, também, o período sazonal de doenças respiratórias no período de março a agosto, o que provoca a elevação significativa dos atendimentos médicos e de enfermagem.

De acordo com a Rede Mário Gatti, a medida leva em conta, ainda, o elevado absenteísmo dos profissionais de saúde, sem possibilidade de reposição imediata, o que prejudica a composição das escalas de trabalho e o risco de desassistência em setores nos quais há limitação de trabalho em horas extras.

Atendimentos

A busca por atendimento nas unidades de urgência e emergência da Rede Mário Gatti cresceu 43,5% em uma semana, saindo de 2.447 na segunda-feira, 11 de março, para 3.512 nessa segunda-feira, 18 de março. Esse aumento é decorrência do momento epidemiológico que vem registrando crescimento de casos de dengue e de covid-19.

A Rede apela às pessoas com sintomas da doença procurem rapidamente um serviço de saúde. Quem estiver com febre deve procurar, primeiro, o centro de saúde mais próximo de sua casa onde será monitorado pela equipe de saúde.

Já quem tiver tontura, dor abdominal forte, vômitos repetidos, suor frio ou sangramento, nos casos de suspeita de dengue com febre ou de doença confirmada, deve buscar atendimento nos prontos-socorros ou UPAs.