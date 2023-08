Rede Mário Gatti transfere sistema 192 do Samu nesta terça, 22/08

Números para acionar serviço de emergência são: (19) 32731119, 3273-1130, 3273-1108, 3273-1147, 3273-1170, 3273-114, 3273-1160 e 3273-1140

A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar transferirá, nesta terça-feira, 22 de agosto, o sistema 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o prédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, na Rua Afonso Pena 1.380, Vila Nova São José.

Em função da mudança, poderá haver instabilidade no sistema entre 9h e 13h. Quem necessitar acionar o serviço deve ligar para os números (19) 32731119, 32731130, 32731108, 32731147, 32731170, 3273114, 32731160, 32731140.

O 192 funciona atualmente na base central do Samu, na Vila João Jorge. Além do sistema, irão para o novo local a administração do Samu e o serviço de regulação (que define para onde serão levados os pacientes socorridos pelas ambulâncias).

Permanecerão na base central as cinco ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado, a central de materiais, a farmácia e o almoxarifado.