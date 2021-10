Rede Municipal celebra Mês da Educação com atividades pedagógicas, esportivas e recreativas

Outubro é o Mês da Educação. E, para celebrar, a Prefeitura de Holambra programou uma série de eventos e atividades pedagógicas, esportivas e recreativas que irão mobilizar a rede municipal de ensino. As atividades tiveram início hoje, no último dia de setembro, com a realização na Associação Príncipe Bernardo (APB) da primeira reunião para elaboração do Currículo Municipal voltado à Educação Infantil, seguindo orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ao todo serão realizados seis encontros: quatro de forma online e dois presenciais – o primeiro e o último.

No dia 14 de outubro, o evento “Africanidades” reunirá aproximadamente 200 educadores, entre professores, coordenadores e diretores, divididos em dois períodos, com a finalidade de proporcionar formação específica sobre o tema. Além da exposição de objetos e fotografias, será realizada palestra musicada com atividades e oficinas de arte e música retratando a cultura africana e a trajetória do negro em território brasileiro.

Em comemoração ao Dia das Crianças, está previsto passeio de trenzinho entre os dias 18 e 22 para todos os alunos do Maternal II ao 5º ano das escolas da rede. Outra ação programada são os Jogos Escolares Municipais de Holambra, marcados para os dias 25 a 29 de outubro, reunindo estudantes do 4º e 5º anos do Fundamental I e 8º e 9º anos do Fundamental II. Os demais alunos participarão de brincadeiras em comemoração à semana da criança.

No dia 27, encerrando a programação, a palestra “Ética e convivência na Escola” será ministrada para cerca de 180 servidores não-docentes da educação em comemoração ao Dia do Servidor Público. “A variedade de eventos programados para o Mês da Educação, trabalhando conteúdos diversificados e estimulando uma pluralidade de atividades, demonstra o cuidado integral que nossos profissionais da educação dedicam aos alunos da rede municipal de ensino”, avalia o prefeito de Holambra, Fernando Capato.

“Nossos educadores estão sempre empenhados em proporcionar novas abordagens, participar de atividades que proporcionem novos aprendizados a nossos alunos, com profissionalismo e competência. Levamos a educação muito a sério em Holambra”, ressaltou a diretora da pasta, Claudicir Pícolo.

Fonte: PMH