Rede Municipal de Holambra retoma aulas no dia 10 de fevereiro

As atividades escolares nas unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Holambra serão retomadas na na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, com 2.273 estudantes matriculados. No dia 7 o Departamento de Educação irá realizar reuniões para orientar os pais acerca do calendário letivo e também para apresentação da equipe escolar. Os encontros ocorrerão no local em que o aluno irá estudar.

“Trata-se de um momento de extrema importância entre escola e família. Os responsáveis devem comparecer ao encontro no horário marcado, informado pela unidade”, explicou a diretora da pasta, Claudicir Picolo. “Neste momento também serão entregues o uniforme e kit de material escolar.”

Em preparação para a volta às aulas, merendeiras da rede participam entre os dias 21 e 30 de janeiro de atividades para estabelecer boas práticas de higiene e manipulação dos alimentos nas cozinhas das creches e escolas. Do dia 3 ao dia 7 de fevereiro ocorrerão trabalhos de capacitação profissional para educadores, estagiários e cuidadores que contam com palestras e oficinas.

Credito da foto: Alexandre Macedo