Redução dos atendimentos a pacientes com suspeita de dengue faz Saúde desmobilizar Postos Sentinelas

Após quase três meses, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu pela desmobilização dos Postos Sentinelas da UBS do Jardim Guaçu Mirim e da UBS do Jardim Zaniboni I. Com atendimento em horário estendido, inclusive aos finais de semana, as unidades atendiam exclusivamente os pacientes com suspeita de dengue. A medida pôde ser tomada após a boa notícia da redução dos atendimentos nas últimas semanas.

No período de 06/04 a 12/04, por exemplo, foram realizados 192 atendimentos nas três portas dos pronto atendimentos, sendo o pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e as UPAs da Zona Norte e Santa Marta. “É importante frisar que houve uma redução no número do pacientes com suspeita de dengue e, por isso, os dois postos sentinelas foram desmobilizados a partir desta terça”, comentou Kelly Cavalheiro, secretária de Saúde.

Com isso, o atendimento primário aos pacientes com suspeita de dengue continua sendo realizado no horário das 7h às 16h em todas as unidades básicas de saúde do município. Os Postos Sentinelas iniciaram os atendimentos no dia 27 de janeiro por conta do volume de atendimento nos pronto atendimentos. No período, 8.101 atendimentos foram realizados.

“Foi uma medida extremamente acertada, porque ajudou a desafogar os pronto atendimentos e pudemos dar um melhor atendimento aos nossos pacientes com suspeita e com a confirmação da dengue. Com a redução, os atendimentos continuam sendo feitos pelas unidades de saúde”, reforçou a secretária ao agradecer as equipes das duas unidades que trabalharam de forma ininterrupta no período de quase três meses.

Do total de 8.101 atendimentos, 4.443 foram realizados pelo Posto Sentinela do Zaniboni I e os outros 3.658 pelo do Guaçu Mirim. “Encerramos os trabalhos nesta terça-feira, dia 22, antecipando em alguns dias os três meses de funcionamento dos Postos Sentinelas. Foi um trabalho de primeira realizado por nossas equipes”, ressaltou.

Mogi Guaçu soma, até o momento, 14.066 casos positivos de dengue e 20 óbitos em decorrência da doença.