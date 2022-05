Reforma da Praça da Capela é iniciada nesta segunda-feira

A semana começou com uma ótima notícia. A reforma da Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, foi iniciada na manhã desta segunda-feira, dia 9 de maio. O serviço é de responsabilidade da JRBM Engenharia Ltda, com sede em Mogi Guaçu, ao custo de R$ 1.795.983,88. O prazo para execução é de seis meses. Equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) está fazendo o acompanhamento.

A melhoria será feita com verba de R$ 1,5 milhão proveniente de emenda do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania). Haverá contrapartida do município de aproximadamente R$ 300 mil. O projeto contempla novo piso, bancos, fontes interativa e ornamental. O local receberá iluminações funcional e ornamental. Tudo será repaginado do ponto de ônibus ao ponto de táxi. A ideia é que o local se torne um cartão-postal e um atrativo às famílias.

O início da obra foi confirmado dias antes pelo prefeito Rodrigo Falsetti, que está ansioso pela reforma de uma das praças mais tradicionais da cidade. “Quando ganhei a eleição disse que deixaria a Praça da Capela linda e a obra começa para nossa felicidade, pois são anos e anos sem nenhum tipo de investimento. A população merece um local bonito para que a família volte a frequentar esses espaços”, comentou.

A equipe atua nesta manhã na retirada do ponto de táxi localizado na Praça da Capela e também na demolição da fonte. “Será uma reforma completa e a construtora começa os trabalhos pela demolição e limpeza dos entulhos para iniciar a construção da nova fonte interativa. Haverá troca das tubulações da fonte e também toda a parte de iluminação”, explicou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Chico de Paula

Uma das principais vias de acesso à Capela, a Rua Chico de Paula também será revitalizada e receberá investimentos de R$ 1 milhão em recapeamento, bolsões de estacionamento, bancos, lixeiras, rampas e faixas elevadas. O projeto foi elaborado pela SOM e as melhorias vão começar um pouco depois da Praça da Capela, pois a ideia é que as obras sejam concluídas ao mesmo tempo.

Também na Praça Antonio Giovani Lanzi será instalado o projeto COI (Centro de Operações de Inteligência) do videomonitoramento, que está em fase de execução.