Reforma da UBS do Guaçu Mirim foi concluída

A reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Guaçu Mirim foi concluída pela empresa contratada pela SOV (Secretaria de Obras e Viação). O posto de saúde aguarda apenas os ajustes finais da Secretaria de Saúde para ser entregue à população.

A UBS foi refeita com investimentos de R$ 660.843,14. Ocorreu reforma e houve a troca de telhado, substituição de portas e janelas, reparos na estrutura, instalação de grades de segurança, troca de piso e pintura, dentre outros serviços. Instalações elétricas e hidráulicas foram refeitas.

Provisoriamente, a UBS do Guaçu Mirim funciona em imóvel locado pela Secretaria de Saúde à Rua Domingos Sínico, 181, no Jardim Guaçu Mirim, próxima do prédio reformado.

O valor investido na obra faz parte de um recurso transferido pelo Ministério da Saúde para readequações da estrutura física da saúde do Município. As obras foram executadas pela DJR Oliveira.