Reforma do Centro Cultural chega à parte externa do prédio

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) dá continuidade à reforma do Centro Cultural. Está sendo executada a pavimentação da área externa e dutos, calhas e condutores estão sendo checados e trocados.

Os alambrados que cercavam o prédio já foram trocados e reposicionados, liberando o trecho da pista de caminhada da Avenida dos Trabalhadores que passa pelo local.

Já está sendo construída a rampa de acessibilidade na entrada e o revestimento cerâmico nos banheiros da cantina e da administração. O saguão e a biblioteca já receberam pintura.

O Teatro Tupec teve toda sua rede elétrica preparada para a instalação dos ares-condicionados e apenas aguarda a chegada dos itens. No total, serão colocados 20 aparelhos no anfiteatro.

O valor total da obra é de R$ 1.022.682,30, sendo R$ 914.938,88 de recursos obtidos através do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos) e R$ 107.733,42 de contrapartida da Prefeitura.

O projeto, apresentado pela Prefeitura em 2017 com apoio do Deputado Estadual Campos Machado, visa recuperar e adaptar o prédio do Centro Cultural, onde hoje estão instalados o Teatro Tupec e a Escola Municipal de Iniciação Artística, o “Emia”, que atende mais de quatro mil crianças.

A obra promoverá também acessibilidade e segurança aos usuários que utilizam este espaço para manifestações culturais.