Reforma do Ginásio de Esportes “José Bonifácio Coutinho Nogueira” é entregue

Foi oficialmente entregue no último sábado, 04, a reforma do Ginásio de Esportes “José Bonifácio Coutinho Nogueira”, localizado no bairro Humberto Carlos Passarela. A solenidade contou com a presença de algumas autoridades e colaboradores. O espaço é utilizado para treinos e jogos esportivos de diversas modalidades promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Foi realizada a reforma geral do ginásio com pintura total, reforma dos vestiários, sanitários e salas, manutenção de toda iluminação e das instalações elétricas e hidráulicas, pintura da quadra, trocas dos portões, adequação dos laudos de segurança e manutenção do telhado.

A empresa responsável pela obra é a FEC Construções e Comércio Eirelli e os recursos financeiros utilizados na obra são do FINISA (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).