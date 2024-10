Região de Campinas pode ter chuva forte entre sexta-feira (18) e domingo (20)

Crédito foto: Carlos Bassan

Condições meteorológicas também indicam previsão de temporais, seguidos por raios e rajadas de vento intensas

Equipes da Prefeitura já estão de sobreaviso para atuar em possíveis ocorrências

A região de Campinas pode ter pancadas de chuva forte entre sexta-feira, dia 18 de outubro, e domingo, 20 de domingo. O aviso de risco meteorológico foi divulgado pela Defesa Civil do Estado. A passagem de uma frente fria pela costa da região Sudeste vai trazer condições para a chuva forte, além de temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento.

Entre sexta-feira (18) e sábado (19) também há previsão de tempestade e chuva acumulada na casa dos 200 milímetros. Recomenda-se atenção às áreas mais vulneráveis, porque há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, inundações e acontecimentos relacionados a raios, vento forte e granizo.

As equipes da Prefeitura de Campinas já estão de sobreaviso para atuar em possíveis ocorrências relacionadas ao mau tempo. “É muito importante que a população adote medidas preventivas. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar no telefone 193 do Corpo de Bombeiros e, se precisarem de vistoria em imóveis afetados pelas chuvas, podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199”, afirmou o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.

O 199 da Defesa Civil de Campinas também está disponível para registrar chamados sobre alagamentos, inundações e quedas de árvores sobre vias públicas ou imóveis. Para solicitações de podas e extrações de árvores, o contato é pelo telefone 156.