Região de Campinas tem sete participantes na etapa local do Concurso o Quilo é Nosso, da Abrasel

Festival começou nesta terça (12) e vai até o dia 22 de setembro

Campinas, 12 setembro de 2023 – De hoje (12) até o dia 22 de setembro moradores da região de Campinas podem visitar e experimentar comidas servidas por casas da região participantes do Festival o Quilo é Nosso, que vai eleger o melhor restaurante de comida por quilo do Brasil. A fase regional da 7ª edição do evento, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abasel), conta com sete restaurantes das cidades de Campinas, Artur Nogueira, Valinhos e Vinhedo. O Quilo é Nosso tem como missão valorizar um dos maiores segmentos de alimentação fora do lar do Brasil e promover aos clientes da estabelecimentos de comida a quilo, uma explosão de sabor à mesa.

Para participar do concurso, cada estabelecimento inscrito criou uma receita especial para compor o buffet. “É um grande momento não só para testarem novos sabores e promoções, como dar um exemplo de atendimento seguro”, explica o presidente da Abrasel Regional Campinas Matheus Mason. “Esse concurso, de âmbito nacional, vem ganhando corpo a cada ano em nossa região e em 2023 temos sete estabelecimentos inscritos, o que mostra a sua importância e crescimento”, acrescenta Mason.

Na fase regional, estão participando os restaurantes Bonelli Restaurante, Le Riz, Raizes Zen (Campinas), Restaurante Tabatem (Artur Nogueira), Planalto Restaurante, Planalto/Bela Vista (Valinhos) e Cibi Sana (Vinhedo). Nesta etapa eles são avaliados por voto popular em cinco critérios: limpeza, ambiente, atendimento, qualidade geral do bufê e receita participante do concurso. O voto popular + de um juri técnico local, elegem os melhores restaurantes de cada cidade/região participante.

A segunda etapa (estadual), o júri local avalia os pratos dos restaurantes eleitos na primeira etapa e escolhe o melhor em cada estado, que vai disputar a grande final nacional.

RESTAURANTES PARTICIPANTES POR CIDADES

Campinas

Bonelli Restaurante

Nome do Prato: Almoço Vegetal

Descrição do prato:

Hambúrguer de cabotiã com geleia de pimenta, acompanhado de risoto de cogumelos frescos e abobrinha grelhada.

Le Riz

Nome do Prato: Pescada à Gomes de Sá

Descrição do prato:

Pescada, batatas, ovos cozidos, cebola e azeitona preta, salteada no azeite. Acompanha arroz shop suey e batatas rústicas.

Raizes Zen

Nome do Prato: Involtini de Abobrinha com Ricota de Amendoim ao Molho Pesto

Descrição do prato:

Tiras de abobrinha grelhadas recheadas com ricota de amendoim da casa coberta com um molho pesto de castanha do pará com manjericão.

Artur Nogueira

Restaurante Tabatem

Nome do Prato: Fraldinha assada

Descrição do prato:

Fraldinha assada, e fatiada com batatas douradas

Valinhos

Planalto Restaurante

Nome do Prato: Escondidinho de Mandioquinha com Carne Seca

Descrição do prato:

Experimente nosso Escondidinho de Mandioquinha com Carne Seca: a combinação perfeita de cremosidade e sabor autêntico. Uma experiência gastronômica que celebra a culinária brasileira em cada garfada.

Planalto/Bela Vista

Nome do Prato: Escondidinho de Mandioquinha com Carne Seca

Descrição do prato:

Experimente nosso Escondidinho de Mandioquinha com Carne Seca: a combinação perfeita de cremosidade e sabor autêntico. Uma experiência gastronômica que celebra a culinária brasileira em cada garfada.

Vinhedo

Cibi Sana

Nome do Prato: Frango ao creme de limão com sal de alho negro e arroz defumado com Jambu, masalas da casa e castanhas de caju

Descrição do prato:

Peito de frango levemente temperado e cozido em “sous vide” servido com molho de creme de leite, limão e sal grosso de alho negro acompanhado de arroz cozido em molho de tomates, pimentões ervas e masalas moídas na casa, jambu fresco e castanhas de caju.

Para conhecer um pouco mais de cada restaurante, bem como horário de funcionamento e votar, o público pode acessar o site https://www.oquiloenosso.com.br/restaurantes.