Região Metropolitana de Campinas supera 58 mil admissões formais em abril, aponta Novo Caged

Serviços e comércio lideraram as contratações na região; no Brasil, mais de 2,2 milhões de admissões foram registradas no mês

A Região Metropolitana de Campinas registrou 58.488 admissões com carteira assinada em abril, conforme dados divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. No mesmo período, foram contabilizados 55.062 desligamentos.

O levantamento contempla os municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Entre os setores econômicos, os serviços concentraram o maior número de admissões na região, com 30.392 contratações registradas em abril, representando 51,96% do total. O comércio aparece na sequência, com 12.375 admissões, seguido pela indústria, que contabilizou 9.756 novos vínculos formais.

A construção civil respondeu por 4.601 admissões no período, enquanto a agropecuária registrou 1.364 contratações formais.

Os números mostram movimentação distribuída entre diferentes áreas da economia regional, com destaque para segmentos ligados à prestação de serviços, comércio e indústria.

Ensino médio completo lidera perfil das admissões

Os trabalhadores com ensino médio completo representaram a maior parte das admissões realizadas na região em abril. Ao todo, foram 39.667 contratações desse grupo, equivalente a 67,82% das admissões registradas no período.

Na sequência aparecem trabalhadores com ensino superior completo, com 6.161 admissões, e profissionais com ensino médio incompleto, que somaram 3.678 contratações. Trabalhadores com ensino fundamental completo responderam por 3.648 admissões no mês.

Jovens concentram maior participação nas contratações

A faixa etária entre 18 e 24 anos liderou as admissões na região, com 15.353 registros em abril. Trabalhadores entre 30 e 39 anos somaram 14.573 admissões, enquanto a faixa de 40 a 49 anos contabilizou 10.929 contratações formais.

Os homens representaram 52,22% das admissões realizadas no período, com 30.541 contratações, enquanto as mulheres responderam por 27.947 admissões, equivalente a 47,78% do total.

Brasil registra mais de 2,2 milhões de admissões formais

No cenário nacional, o Brasil contabilizou 2.268.655 admissões formais em abril, enquanto os desligamentos somaram 2.182.767 registros, segundo dados do Novo Caged.

O setor de serviços liderou as admissões no país, com 1.086.472 contratações registradas no período. Na sequência aparecem comércio, com 517.595 admissões, indústria, com 349.222, e construção civil, que contabilizou 218.123 admissões. A agropecuária registrou 97.242 admissões no mês.

A região Sudeste concentrou o maior volume de admissões no país, com 1.165.360 contratações formais em abril. O Nordeste registrou 317.689 admissões, enquanto o Sul contabilizou 455.979 admissões formais no período.

Ensino médio completo e jovens concentram admissões no país

Os trabalhadores com ensino médio completo lideraram as admissões formais no Brasil em abril, com 1.502.075 contratações registradas no período. Profissionais com ensino superior completo somaram 211.162 admissões, enquanto trabalhadores com ensino médio incompleto contabilizaram 166.823 contratações.

Entre as faixas etárias, os jovens de 18 a 24 anos concentraram o maior número de admissões no país, com 636.074 registros. Trabalhadores entre 30 e 39 anos somaram 576.909 admissões, enquanto a faixa de 40 a 49 anos contabilizou 398.533 contratações.

Os homens responderam por 1.297.118 admissões formais em abril, enquanto as mulheres registraram 971.537 admissões formais no período.

Trabalho temporário registra movimentação em abril

No recorte do trabalho temporário, o Brasil registrou 77.450 admissões. O segmento de serviços concentrou o maior volume de movimentação no trabalho temporário durante abril, com 76.948 admissões no período. A indústria contabilizou 184 admissões temporárias, enquanto a agropecuária somou 163 admissões e a construção civil, 135.

Entre os trabalhadores temporários, os jovens de 18 a 24 anos concentraram o maior volume de admissões. Os profissionais com ensino médio completo também lideraram as contratações temporárias registradas no mês.

Para Camila Rodrigues, gerente regional da Employer Recursos Humanos em Campinas, os números mostram continuidade na movimentação de admissões em diferentes setores da economia regional.

“Os dados de abril mostram movimentação importante em diversos segmentos da economia regional, com destaque para os setores de serviços, comércio e indústria. O trabalho temporário também continua sendo uma alternativa utilizada pelas empresas para atender demandas específicas e ampliar a flexibilidade nas contratações”, afirma.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

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