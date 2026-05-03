Motorista embriagado é preso após fuga e direção perigosa em Campinas

Condutor tentou atropelar policial durante abordagem e foi detido após acompanhamento pelas equipes

Um homem foi preso na madrugada de sábado, dia 2, por embriaguez ao volante e direção perigosa durante uma operação do Policiamento Rodoviário em Campinas.

A ocorrência foi registrada por volta das 1h45, na rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, durante uma Operação Alcoolemia. Durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo ocupado pelo condutor e uma passageira.

Ao ser submetido ao teste do etilômetro passivo, foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. No momento em que foi orientado a realizar os procedimentos, o motorista arrancou bruscamente com o veículo, quase atingindo um dos policiais.

Diante da situação, foi iniciado acompanhamento com apoio de equipes do policiamento territorial. Durante a fuga, o condutor realizou diversas manobras perigosas, colocando em risco outros motoristas.

A abordagem foi concluída na Rua Barão de Parnaíba. Submetido ao teste do etilômetro ativo, o resultado apontou 0,41 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de trânsito.

O motorista foi encaminhado ao Distrito Policial, onde foi indiciado por embriaguez ao volante e direção perigosa. Após os procedimentos legais, ele foi liberado.

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