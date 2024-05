Regional da Vila faz show gratuito em Campinas no SESI Amoreiras

Grupo de choro de Campinas apresenta o projeto Caminhos do choro: o interior paulista – evento é gratuito e os ingressos devem ser retirados com antecedência pela plataforma SESI

No dia 21 de maio, terça-feira, às 20hrs, o grupo de choro Regional da Vila, formado por Eduardo Pereira da Costa (cavaquinho), Gabriel Peregrino (pandeiro), Guilherme Saka (bandolim) e Maurício Reis Guil (violão 7 cordas), apresenta o show Caminhos do choro: o interior paulista no SESI Amoreiras com entrada gratuita.

No repertório, o grupo leva ao público dez obras de autoria de membros do Regional da Vila e de músicos representativos do gênero oriundos do interior de São Paulo. As músicas transitam entre os ritmos do universo do choro como o próprio choro, polca, maxixe, valsa, choro sambado e schottisch. Um show que promete não deixar ninguém parado.

O projeto Caminhos do choro: o interior paulista é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Neste show, o grupo busca difundir a cultura do choro, valorizar a história e a tradição desse gênero musical, democratizar o acesso a esses bens culturais e também divulgar o trabalho de compositores e instrumentistas da atualidade que se dedicam à continuidade dessa prática musical.

Além dos shows, o projeto lança ainda neste semestre 6 episódios de podcast e realiza 2 concertos didáticos, estes no Museu Municipal, em São José dos Campos, e na Casa das Artes, em Itapira.

Em 2018 o grupo Regional da Vila foi vencedor do concurso de composição MAIA-Unicamp com a música “No tempo do Jubante”. Em 2022 participaram da Semana Rastro dos Rastros de 1922, evento comemorativo dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, realizado pela UNICAMP. Além disso, os integrantes do grupo também realizaram diversos concertos em espaços culturais de São Paulo, Campinas e Itapira. Com trajetórias artísticas emergentes, possuem uma experiência sólida no trabalho com a música, tanto nas áreas de performance como de ensino.

A realização do projeto busca promover e dar continuidade ao trabalho de difusão do choro e da música popular brasileira, e também desenvolver ainda mais a composição artística do grupo. Além de divulgar a nova geração de intérpretes e compositores desse gênero, o projeto enriquece as vivências dos músicos por meio da troca de experiências com o público.

Podcast

Há alguns anos o grupo criou o projeto Caminhos do Choro, um podcast realizado em parceria com a webrádio RTV-Unicamp. O programa tinha como objetivo levar ao público a obra de importantes compositores do gênero. Disponível no formato de podcast, as músicas executadas também estão disponíveis em formato de vídeo. Ao todo, o programa obteve mais de 10 mil acessos. Em suas 4 edições, o projeto prestou homenagens aos compositores, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Dino 7 Cordas, Izaías Bueno de Almeida e Garoto. Nesse novo projeto, serão produzidos mais 6 episódios em que os convidados irão falar sobre suas trajetórias e atividades realizadas com o choro no interior paulista, além contar e apresentar o repertório novo, das apresentações musicais do Regional da Vila. A produção dos

episódios seguirá, na sequência:

1º episódio: André Ribeiro – O bandolim e suas influências no interior de SãoPaulo

2º episódio: Lucas Arantes – O cavaquinho solista e acompanhador

3º episódio: Xeina Barros – O pandeiro entre o choro e o samba

4º episódio: João Camarero – O violão de 7 cordas de aço e de nylon

5º episódio: Edu Guimarães – A sanfona da Bahia a Campinas

6º episódio: Leandro Tigrão – A flauta no choro e na música de concerto

Os 6 episódios realizados no podcast com a presença dos músicos compositores, serão lançados integralmente na plataforma do YouTube. Também serão feitos pequenos recortes, publicados em outras redes sociais, como Facebook e Instagram.

Regional da Vila

Formado em 2017 por alunos do curso de música popular da UNICAMP, o grupo de Choro Regional da Vila surge com a proposta de promover e divulgar o choro pela cidade de Campinas e pelo interior do Estado de São Paulo. Formado por Eduardo Pereira (cavaquinho), Guilherme Sakamuta (bandolim), Mauricio Guil (violão 7 cordas) e Gabriel Peregrino (pandeiro), o grupo resgata o repertório da música popular brasileira, revivendo compositores e intérpretes da tradição e modernidade do Choro, tais como Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Izaias Bueno e Garoto. Sua estreia foi em 2018, participando do programa radiofônico mensal “Caminhos do Choro”, transmitido pela rádio Unicamp. Neste programa, o grupo homenageou diversos compositores e intérpretes do Choro por meio de gravações ao vivo e de uma pesquisa acerca da literatura sobre a linguagem do Choro no Brasil.

Ficha técnica

Eduardo Pereira da Costa – Cavaquinho

Gabriel Peregrino – Pandeiro

Guilherme Saka – Bandolim

Maurício Reis Guil – Violão 7 cordas

Francisco Barganian – Iluminador

Henrique Cesar Aoki Heredia – Técnico de som

Ju Kaneto (Caju Cultura) – Produção executiva

Miguel Von Zuben – Coordenador de comunicação e gerenciamento de mídias sociais

Karime Ribeiro – Assessoria de imprensa

Mônica Gonzaga Machado – Designer gráfico

Registro audiovisual – Chun

SERVIÇO

Dia – 21/05 (terça-feira)

Hora – 20h

Local – SESI Amoreiras – Avenida das Amoreiras, 450, Parque Itália, Campinas/SP

Classificação indicativa – Livre

Ingressos devem ser retirados com antecedência pela plataforma SESI