Adulteração de Sinal de Veículo Automotor Leva à Prisão em Artur Nogueira

Na noite de 23 de julho, a Avenida dos Agricultores em Artur Nogueira foi cenário de uma operação policial que resultou na prisão de P.., por adulteração de sinal de veículo automotor. Durante um bloqueio de trânsito, a equipe policial deu ordem de parada ao condutor de um Fiat Palio branco.

O indivíduo, já conhecido pela polícia por crimes de receptação de veículos e apropriação indébita, foi identificado como P. Ao verificar o emplacamento do veículo, os policiais notaram discrepâncias: a numeração abreviada do chassi não correspondia aos vidros e o QR Code da placa Mercosul não pôde ser lido pelo aplicativo VIO.

A busca veicular não revelou nada ilícito, mas a consulta ao número do chassi via COPOM revelou a verdadeira placa do carro, registrado como furtado em 21 de maio de 2024.

Os policiais também possuíam informações de que o indivíduo tinha um Fiat Uno vermelho, recentemente cadastrado no sistema de monitoramento da GCM por suspeitas de clonagem. Questionado, P.R.C. admitiu possuir o veículo e indicou que estava guardado em sua residência.

Na residência do suspeito, a consulta do número do motor do Fiat Uno via COPOM confirmou que o carro era produto de furto em Mogi Mirim-SP, em 13 de junho de 2024.

Durante a operação, foram apreendidos:

01 Fiat Palio – Produto de furto

01 Fiat Uno – Produto de furto

01 Aparelho Celular Xiaomi

P. foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde, após as formalidades legais, ficou à disposição da justiça.