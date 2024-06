Centro de Resiliência de Campinas realiza Scorecard com o município de Pedreira

Crédito: Carlos Bassan

Iniciativa visa auxiliar os municípios da RMC a completarem a autoavaliação dos 10 passos essenciais para tornar as cidades resilientes

O Centro de Resiliência a Desastres de Campinas (CRDC), coordenado pela Defesa Civil, promoveu a autoavaliação da resiliência por meio da ferramenta Scorecard da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) das Nações Unidas com representantes do município de Pedreira. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27 de junho, no Palácio dos Jequitibás. Pedreira é o primeiro município da Região Metropolitana de Campinas (RMC) a participar dessa iniciativa.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou que o Scorecard é uma ferramenta utilizada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para avaliar a capacidade de resposta e identificar áreas de vulnerabilidade dos municípios em situações de desastres. “Esse tipo de iniciativa visa fortalecer a capacidade de resposta do município numa situação adversa”, disse.

Segundo Furtado, essa contribuição de Campinas faz parte do compromisso como um centro de resiliência das Nações Unidas. O CRDC também conduziu o Scorecard que mediu a resiliência da Região Metropolitana de Campinas, por meio da mesma ferramenta. Esse projeto permitiu que representantes dos municípios da RMC pudessem avaliar a capacidade de resposta e identificar áreas de vulnerabilidade e necessidades de fortalecimento na região.

“A autoavaliação de Pedreira foi concluída seguindo os projetos estabelecidos pelo Scorecard da Região Metropolitana de Campinas. Agora vamos contribuir, em cada passo, com outros municípios da RMC para que consigam completar o Scorecard”, afirmou Furtado.

O encontro também teve a participação de representantes da Secretaria de Saúde de Campinas, Priscilla Pegoraro que falou sobre o Scorecard na Região Metropolitana de Campinas e Anne Dutra, que abordou o Scorecard de Sistemas Alimentares. Pela Defesa Civil, além do diretor, a reunião contou com a presença da agente Luci Telles, moderadora do Scorecard Pessoas com Deficiência.

Conheça os 10 passos essenciais para tornar as cidades resilientes:

1 – Organizar-se para a resiliência a desastres

2 – Identificar e utilizar os cenários de riscos atuais e futuros

3 – Fortalecer a capacidade financeira para a resiliência

4 – Buscar desenvolvimento e projetos urbanos resilientes

5 – Salvaguardar zonas de amortecimento naturais para melhorar as funções de proteção oferecidas pelos ecossistemas

6 – Fortalecer a capacidade institucional para a resiliência

7 – Compreender e fortalecer a capacidade da sociedade para a resiliência

8 – Aumentar a resiliência da infraestrutura

9 – Assegurar uma resposta eficaz ao desastre

10 – Acelerar a recuperação e reconstruir melhor