SEGUNDA RODADA DA SELETIVA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA

A segunda rodada da seletiva do Campeonato Amador de Futsal de Jaguariúna acontece neste fim de semana com mais oito jogos. No sábado, dia 6 de julho, os jogos acontecem na Roseira de Baixo, a partir das 13h. No domingo, dia 7, as partidas serão realizadas no Ginásio do Azulão, a partir das 8h.

O campeonato é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer. Dezesseis equipes, divididas em quatro grupos de quatro times, disputam a competição.

O primeiro colocado de cada grupo e os dois melhores segundos colocados, totalizando seis vagas, classificam-se para a Taça Prata.

Confira os jogos da segunda rodada:

SÁBADO – Roseira de Baixo

13h – SUDESTE X ADAGA

14h – PAULISTA X BLACK LIGHTNING

15h – JUVENTUDE X SÓ RESENHA FC

16h – SÃO CRISTÓVÃO X ATLÉTICO DE MADRID

DOMINGO – Ginásio do Azulão

8h – AUDAZ X SÃO JOSÉ

9h – C.S.E X BOTEQUIM FUTSAL

10h – ATLÉTICO JAGUARY X ALIANÇA JR

11h – MAUÁ X VILA SÃO JOSÉ

Foto: Ivair Oliveira / arquivo