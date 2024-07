Reitor da UNIFAE é reeleito delegado do Corecon regional

Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira está desde 2023 na entidade ligada à Economia no estado de São Paulo

O Reitor da UNIFAE, Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira, foi renomeado delegado municipal do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo) na vizinha cidade de Mococa-SP – sua terra natal.

A portaria nº 1943, publicada em 20 de junho, é assinada pelo atual presidente da entidade, Pedro Afonso Gomes, destacando que o mandato do economista vai até 28 de fevereiro de 2025.

Marco Aurélio seguirá representando a vizinha cidade em toda a região, coordenando os serviços e as iniciativas ligadas a profissão. Além disso, parcerias entre o Corecon e a UNIFAE podem beneficiar alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, auxiliando, também, profissionais já formados que têm interesse na área.

“O professor Marco Aurélio é um economista muito dedicado à profissão e ao magistério. Para a honra do Corecon São Paulo, também nos representa em Mococa, onde é delegado municipal há muitos anos. Sua atuação, sempre trazendo novidades da região para enriquecer os demais economistas do Estado, leva ao município, às autoridades e as entidades de classe a figura do economista. Esse enaltecimento é muito positivo”, destacou Pedro Afonso Gomes, presidente do Conselho Regional de Economia da 2ª Região.

“Quero elogiar o Reitor Marco Aurélio e levar meu abraço. A direção do Corecon agradece seu trabalho, o qual desenvolve com muita força em favor de todos nós”, finaliza.

CURRÍCULO – O Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira é graduado em Ciências Econômicas pela UNIFAE, em 1999, além de Mestrado em Administração e Desenvolvimento Organizacional pela Faculdade Cenecista de Varginha (2006) e Doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2018).

Na área econômica, além do atual posto de delegado municipal, também é coordenador do Instituto de Pesquisas Econômicas (IPEFAE) e membro do Comitê de Economia de Impacto no Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços do Governo Federal.

“É uma honra para mim e para a UNIFAE assumir novamente essa função e ser parceiro do Conselho. Esta colaboração irá fortalecer nossos cursos com ações ligadas à economia, além de nos conectar a empresas e associações que possam se beneficiar de serviços econômicos. Muito orgulho em continuar como delegado na minha cidade natal, Mococa, e agradeço a confiança do conselho em minha pessoa. Reafirmo o compromisso em desempenhar essa função com dedicação e excelência. Tudo isso só é possível com o apoio da equipe UNIFAE”, concluiu Marco Aurélio.

UNIFAE, patrimônio de São João da Boa Vista e região.