Release Cleber Rosa

Com mais de 1 bilhão de visualizações e 4 milhões de seguidores, o humorista mineiro, Cleber Rosa, leva seu novo show de humor, de grande sucesso, por todo o Brasil. Em pouco mais de uma hora, sua comédia stand-up aborda situações comuns da vida de um homem simples; causos do seu personagem mais querido e popular, Chico da Tiana, e o quadro Reclamação do Dia, divertem plateias por onde passa.

A cada cidade, um texto diferente com referências locais, o show recebe pessoas de todas as idades já que o texto é livre de palavrões.

Sobre Cleber Rosa

Mineiro de Pouso Alegre, radialista de profissão e designer de formação, viu no humor uma forma de encantar a quem o ouvia. Além da página Reclamação do Dia, o personagem Chico da Tiana; Cleber Rosa encanta com o seu romântico locutor Priscilo, que leva ao público o quadro Priscilove, com as mais bregas e românticas canções além de ler cartas com histórias de amor.