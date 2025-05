RELEASE: Prefeitura anuncia início das inscrições para as casas populares do Sacilotto

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), anuncia o início das inscrições do empreendimento populacional do Jardim Sacilotto. Serão 54 casas populares, com unidades de 48,99 m², distribuídas entre famílias com diferentes faixas de renda. As moradias contarão com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

O projeto é fruto de uma articulação direta da Administração Municipal com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Parceria com municípios. O prefeito Lucas Sia (PL) celebrou o anúncio, destacando o empenho da gestão em garantir moradia digna à população nogueirense.

“Trabalhamos com responsabilidade e planejamento para proporcionar mais qualidade de vida às famílias da nossa cidade. Essas moradias são um marco da nossa gestão, e representam a realização do sonho da casa própria para muitos nogueirenses”, afirmou o prefeito.

As inscrições estarão abertas até 22 de maio de 2025 e deverão ser feitas de forma totalmente online, por meio do site oficial da CDHU: https://servicocrmprod.cdhu.sp.gov.br/CDHU.Web.Inscricao/.

QUEM PODE PARTICIPAR

Podem se inscrever famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, desde que não possuam imóvel residencial próprio e não tenham sido beneficiadas em outros programas habitacionais. As moradias serão destinadas conforme critérios sociais e de renda, com cotas reservadas para grupos específicos, como: famílias com pessoas com deficiência; idosos (60 anos ou mais); policiais civis e militares, agentes penitenciários e de escolta; indivíduos sós (que moram sozinhos/ acima de 30 anos de idade).

COMO FUNCIONARÁ A SELEÇÃO

A seleção das famílias inscritas para o empreendimento habitacional da CDHU em Artur Nogueira seguirá uma série de etapas e critérios definidos em edital. Após o encerramento do período de inscrições, será divulgada a lista final com os candidatos aptos a participar do sorteio.

O sorteio poderá ser realizado de forma eletrônica ou presencial, a critério da CDHU. No caso do sorteio eletrônico, ele será auditado, transmitido ao vivo pelas redes sociais e utilizará um sistema randômico com total transparência. Já no sorteio presencial, os inscritos serão convocados para retirar senhas e participar diretamente do evento, sendo obrigatória a presença ou o envio de representante legal.

As famílias serão divididas em grupos específicos, conforme características declaradas na inscrição:

-Pessoas com deficiência (7% das moradias);

-Idosos (5%);

-Indivíduos que moram sozinhos;

-Policiais civis, militares e agentes penitenciários em atividade e lotados no município (4%);

-Famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos (demanda geral);

-Famílias com renda entre 5 e 10 salários mínimos (10%).

-Famílias com idosos de 80 anos ou mais terão prioridade entre os idosos.

Já a ordem de escolha das unidades seguirá esta sequência: pessoas com deficiência, idosos, policiais/agentes penitenciários e, depois, as demais famílias, respeitando o número de integrantes e a ordem de sorteio.

As famílias sorteadas como titulares serão convocadas para entrevistas e deverão apresentar documentos que comprovem todas as informações fornecidas. Caso algum titular seja desclassificado, os suplentes serão chamados, seguindo a ordem de sorteio.

As famílias interessadas devem ficar atentas às regras do edital e preencher corretamente todas as informações no ato da inscrição.

A Prefeitura reforça que a seleção será feita pela CDHU, com base em critérios sociais definidos em edital, respeitando a transparência e a equidade no processo de escolha dos futuros moradores.