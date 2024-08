RELIGIÃO E AGRONEGÓCIO NO BRASIL. ONDE A FÉ ENCONTRA A PRODUÇÃO.

O Brasil é um país grande, cultural e economicamente diversificado. Dois aspectos dessa riqueza que se destacam são a importância do agronegócio e a forte presença da religião no cotidiano. Embora à primeira vista pareçam esferas distintas, a interação entre religião e agronegócio afeta profundamente a sociedade brasileira.

O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira e contribui significativamente para o PIB e as exportações do país. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas como soja, milho, carne bovina e café. Esta produtividade não só apoia as economias nacionais, mas também desempenha um papel crítico na segurança alimentar global.

Ao mesmo tempo, o Brasil é conhecido por suas profundas crenças religiosas. O país abriga diversas religiões, predominando o cristianismo, mas também as religiões afro-brasileiras e outras tradições espirituais. Esta diversidade religiosa permeia as comunidades rurais e urbanas e afeta a vida cotidiana, as relações sociais e as práticas culturais.

A intersecção entre religião e agronegócio se manifesta de diversas maneiras no Brasil. Em muitas áreas da agricultura, a religião desempenha um papel central na vida rural. As festas religiosas, como as festas dos padroeiros e os eventos relacionados com os ciclos agrícolas, são momentos de união e celebração comunitária. Este festival apresenta frequentemente rituais de ação de graças pelas boas colheitas e orações pelo bom tempo e pela produtividade futura, refletindo a relação simbiótica entre a fé e o trabalho agrícola.

Além disso, a moral e a ética religiosas influenciam as práticas empresariais e a governação rural. Em algumas sociedades, os valores religiosos tradicionais moldam as atitudes em relação ao uso da terra, as atitudes em relação aos trabalhadores e a responsabilidade social. Por exemplo, a ideia de que a terra é um presente sagrado que deve ser cuidado com responsabilidade pode inspirar a prática da permacultura.

Apesar da sua interligação, a relação entre religião e agronegócio também enfrenta desafios. Os debates sobre questões como degradação ambiental, uso de pesticidas e expansão em terras aborígenes e áreas protegidas geralmente envolvem considerações éticas e morais. Os grupos religiosos podem assumir diferentes posições e apoiar ou criticar as práticas agrícolas com base na sua interpretação dos ensinamentos religiosos sobre a criação, o cuidado da terra e a justiça social.

A religião e o agronegócio são duas forças poderosas na sociedade brasileira que moldam não apenas a economia e a cultura, mas também os valores e o comportamento das pessoas. As interações entre estes domínios refletem redes complexas de influência que vão além da produção agrícola e das crenças pessoais, incluindo questões de identidade, comunidade e sustentabilidade. Compreender essas relações é essencial para enfrentar os desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br