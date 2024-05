Renovação de frota e investimento histórico marcam transformação do Saean

Veja antes e depois dos veículos que os servidores utilizam para os trabalhos diários

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) tem passado por uma verdadeira reformulação, com investimentos em infraestrutura, modernização tecnológica e valorização dos servidores.

Em 2021, quando a atual gestão assumiu, a autarquia se encontrava em uma situação precária, com equipamentos obsoletos, falta de recursos e condições mínimas de trabalho para os servidores. Essa realidade impactava diretamente na qualidade da água fornecida aos moradores.

Diante desse quadro, a nova administração traçou um plano ambicioso de revitalização do Saean. De acordo com a presidente do Serviço de Água e Esgoto, Gabriela Montoya, em menos de quatro anos, foram investidos cerca de R$ 10 milhões na autarquia, além de convênios firmados com o Governo do Estado. Os recursos foram aplicados em diversas áreas:

Reformas e aquisição de novos reservatórios de água; novos equipamentos e bombas de água; renovação completa da frota de veículos; novo laboratório; revitalização da Estação de Tratamento de Água (ETA 3); inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sítio Novo; reinauguração e restauração da Barragem Ângelo Toniolo; modernização no setor de atendimento, e muito mais.

“Esse investimento volta para a população. A transformação vivida pelo Saean é evidente não apenas nas melhorias físicas, mas também na moral e no desempenho dos colaboradores. Com melhores condições de trabalho e equipamentos adequados, os servidores podem desempenhar suas funções com mais eficiência e segurança, garantindo que a população tenha acesso a um serviço de água e esgoto de qualidade superior”, afirma Gabriela Montoya.

RENOVAÇÃO DA FROTA

Um dos símbolos mais visíveis dessa mudança é a completa renovação da frota de veículos, que era sucateada e comprometia a qualidade dos serviços prestados à população.

“Esse é um dos investimentos que mais impactam o dia a dia dos servidores. Antigamente, os trabalhadores se locomoviam com 4 motos velhas, 4 Kombis sucateadas, 4 carros, 1 retroescavadeira sem condições de uso e 1 trator. Essa situação precária dificultava os trabalhos e colocava em risco a segurança dos servidores”, complementou Gabriela.

Com a nova frota, os funcionários contam com veículos modernos, seguros e confortáveis, o que contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e da produtividade da equipe.