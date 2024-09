Renovias conclui até sexta-feira, obras noturnas de recuperação do pavimento na SP-340

Serviços continuarão sendo realizados durante o dia

As equipes de obras da concessionária Renovias devem concluir até a próxima sexta-feira (13), os serviços noturnos de recuperação do pavimento na rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340). As obras começaram no mês de abril e, a partir da próxima semana, seguirão com o cronograma de atividades somente durante o dia.

Ainda esta semana, no período noturno, as obras estão concentradas entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu, no trecho entre os kms 166 e 172, em ambos os sentidos (Norte e Sul). As equipes seguem trabalhando com a aplicação do asfalto-borracha, também conhecido como asfalto ecológico, que utiliza borracha de pneu moído em sua composição. Além da aplicação do novo pavimento, as equipes também estão trabalhando na pintura da sinalização e implantação de tachas.

Outro trecho que está recebendo melhorias no pavimento, esta semana, fica em Casa Branca, entre os kms 222 e 223. Naquela região, as equipes estão trabalhando durante o dia.

Todo o trecho em obras está devidamente sinalizado. A Concessionária reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelo local com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.