Renovias informa cronograma de obras

Os motoristas que trafegam pela Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), entre os municípios de Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista, devem ficar atentos aos desvios de tráfego que ocorrerão no próximo fim de semana. A operação Pare e Siga é necessária para o lançamento de vigas e montagem de pré lajes do dispositivo de retorno e acesso à Unesp, nos próximos dias 6 (sábado) e 7 (domingo) de maio, das 07h às 17h.

Além da operação Pare e Siga no fim de semana, as equipes de Conservação irão trabalhar – ao longo da semana – na roçada manual e mecânica da SP-342, entre os quilômetros 198 e 203.

Roçagens programadas também estão previstas para a rodovia SP-215 (entre os quilômetros 42 e 49) e na SP-340, nos seguintes trechos: 142 ao 145; 150 ao 170; 235 ao 259. Na rodovia SP-340, também está previsto para esta semana o serviço de reparo de defensa metálica no km 172.

A Concessionária reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.