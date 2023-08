Renovias inicia pavimentação da obra de retorno e acesso à Unesp, em São João da Boa Vista

A partir da próxima terça-feira (15), a Renovias dará início à pavimentação das obras do dispositivo de retorno e acesso à Unesp, na Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em São João da Boa Vista. Para a pavimentação do viaduto serão utilizadas, aproximadamente, 1.000 toneladas de massa asfáltica.

De acordo com o cronograma de obras, a pavimentação do trecho em obras deve ser concluída em sete dias. Na sequência, as equipes entrarão na fase final de execução do projeto, providenciando a sinalização vertical e horizontal, o plantio de grama nas laterais do acesso, a instalação de barreiras de concreto, de defensas metálicas e demais elementos de segurança.

Paralelamente à pavimentação, as equipes da concessionária também trabalham na construção de uma rotatória que irá ordenar o tráfego daqueles que, em breve, irão trafegar pelo viaduto e querem acessar o bairro Jardim das Flores e adjacentes e também daqueles que saem do bairro pela Avenida Isette Correa Fontão e querem ingressar na rodovia SP-342.