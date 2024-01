Renovias lança projeto de segurança viária com foco em recém-habilitados

Com o objetivo de reforçar as atitudes seguras no trânsito,

contribuindo para a redução de acidentes e mortes, a Renovias lançou

hoje (23), o projeto “Habilitado & Consciente”. Com foco na orientação

do condutor recém-habilitado, o projeto foi elaborado a partir de um

levantamento da concessionária que indicou que, dos 61 acidentes com

vítimas fatais ocorridos em 2023 nos 345,6 kms da malha viária

Renovias, 39 deles resultaram em óbito dos condutores e 6 óbitos (15%)

envolveram motoristas “novatos” com até cinco anos de CNH (Carteira

Nacional de Habilitação).

“Talvez pela inexperiência em trafegar por uma rodovia, os condutores

recém-habilitados acabam se colocando em situações de risco e se

envolvendo em acidentes graves. Por isso, esse novo projeto é tão

importante. Ele vem para somar aos esforços das autoescolas em deixar o

condutor preparado para trafegar em qualquer via, com segurança”,

comentou o gerente de operações da Renovias, Alberto Correia Junior.

O projeto foi lançado hoje, em parceria com a Autoescola Mais de Mogi

Mirim. Uma equipe da Renovias foi até a autoescola e ministrou palestra

sobre “As 10 atitudes seguras no trânsito”. Na sequência, uma equipe

de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) realizou uma dinâmica com os

futuros condutores, utilizando um óculos simulador de embriaguez para

evidenciar, na prática, os riscos de misturar bebida e direção.

“A atividade proposta com o óculos simulador de embriaguez têm por

objetivo demonstrar, de forma lúdica, como a bebida alcoólica afeta as

percepções de distância, profundidade e velocidade, permitindo que o

participante da dinâmica, lucidamente, perceba alguns dos distúrbios

colaterais da ingestão do que equivale a, aproximadamente, três doses

de whisky ou três garrafas de cerveja ou quatro taças de vinho”,

explicou o líder de APH, Wellington Luiz de Freitas.

MOVIMENTO AFASTE-SE

Durante o lançamento do projeto “Habilitado & Consciente” os

representantes da Renovias aproveitaram para reforçar as mensagens: “Ao

observar viatura em atendimento, mude de faixa” e “Ao observar viatura

em atendimento, reduza a velocidade”. Essas mensagens também estão

presentes nos painéis eletrônicos nas rodovias administradas pela

concessionária e em faixas espalhadas por todo o trecho concedido em

referência ao Movimento Afaste-se – um movimento inspirado em uma Lei

Norte Americana que exige que todos os condutores reduzam a velocidade

e\ou mudem imediatamente de faixa quando o motorista perceber viaturas

que estejam prestando serviços e que tenham as luzes de emergência

acesas, paradas no acostamento ou no meio-fio.

PARCERIA

A intenção da concessionária é levar o projeto “Habilitado e

Consciente” para todas as cidades da região por onde passam as rodovias

administradas pela Renovias. Todo mês, uma autoescola receberá a

visita da equipe da concessionária para ministrar a palestra e realizar

a dinâmica do óculos simulador.

_Sobre a Renovias:__ A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi

Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350

(Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do

Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária

administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias

do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU)

da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo,

basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência

implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego

podem ser obtidas pelo site_ _www.renovias.com.br