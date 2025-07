Prefeitura de Amparo Assume Propriedade do Clube Bandeirantes

Investimento de R$ 1,5 milhão garantirá revitalização do espaço para lazer e recreação da comunidade

A Prefeitura de Amparo, São Paulo, anunciou a aquisição do Clube Bandeirantes, também conhecido como BAC (Bandeirantes Atlético Clube), localizado no distrito de Arcadas. Fundado em 1965 a partir da doação da área pelo empresário Henrique Rebiere, fundador da Rebiere ingredientes alimentícios, hoje Rousselot Gelatinas do Brasil o clube tem uma rica história e importância para a comunidade local.

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, assinou a escritura de desapropriação do imóvel, que possui uma área de 18.000 metros quadrados.

Com a aquisição, a administração municipal planeja investir R$ 1.500.000,00 na recuperação do prédio e das instalações do clube. Os recursos serão utilizados para melhorar as quadras, banheiros, áreas sociais e campos, garantindo um espaço mais adequado para a comunidade local e visitantes. As instalações estão abandonadas há 20 anos.

A conquista dos recursos foi possível graças à colaboração do Deputado Federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e do deputado estadual Jorge Caruso, também do MDB. A parceria entre as lideranças políticas locais e a Prefeitura de Amparo demonstra o compromisso em fortalecer os espaços de lazer e recreação na cidade.

Com a aquisição e os investimentos previstos, o Clube Bandeirantes está prestes a iniciar um novo capítulo em sua história. O espaço, que oferece área infantil, bar, campo de futebol, salão de festas e churrasqueira, será revitalizado para atender melhor a comunidade local e visitantes, promovendo atividades sociais e esportivas de qualidade.

A Prefeitura de Amparo reafirma seu compromisso em fortalecer os espaços de lazer e recreação na cidade, garantindo que os cidadãos tenham acesso a locais seguros e agradáveis para se divertir e praticar atividades físicas.