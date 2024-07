Renovias leva ação educativa a encontro de colecionadores de veículos em miniatura

Ação acontece no sábado (20) e no domingo (21), no Parkshopping, das 14h às 16h

Os apaixonados por veículos em miniaturas estarão reunidos durante todo o final de semana no Parkshopping Mogi Mirim, para o primeiro Encontro de Multicolecionismo de veículos em miniaturas. Os colecionadores de plastimodelismo, action figures, cards, dentre outros, poderão expor e trocar itens raros.

A Renovias – concessionária que administra 345,6 km de rodovias que fazem a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais – é parceira do Parkshopping e vai levar ao evento uma ação especial de conscientização sobre os perigos de misturar bebida e direção.

A ação vai acontecer nas dependências do Parkshopping (SP-340, km 161, pista Norte), das 14h às 16h. Todos os colecionadores e visitantes que passarem pelo local serão convidados a participar de uma atividade lúdica com um óculos simulador de embriaguez. A ação educativa faz parte da Campanha “Não misture bebida e direção”.

SIMULADOR DE EMBRIAGUEZ

O óculos simulador de embriaguez reproduz, por meio de suas lentes, as dificuldades de visibilidade e de espaço quando o motorista alcoolizado está dirigindo à noite. As lentes escuras do óculos dificultam ainda mais o trajeto por um circuito, evidenciando de forma lúdica, como a bebida alcoólica afeta as percepções de distância, profundidade e velocidade.

Durante a ação educativa, os participantes serão convidados a realizar uma série de atividades práticas – como andar em um circuito desenhado no chão, desviar de obstáculos e acertar um alvo – utilizando o óculos simulador de embriaguez da concessionária. A participação na dinâmica é gratuita.

A dinâmica permite que o participante, lucidamente, perceba alguns dos distúrbios colaterais da ingestão de doses elevadas de álcool. “Os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características de cada indivíduo. Mas, o óculos simulador é uma ótima ferramenta para fazer com que o motorista se conscientize dos riscos de dirigir sob o efeito de álcool”, ressalta o supervisor de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), Wellington Luiz de Freitas.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.