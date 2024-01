Renovias participa da 1ª Feira da Empregabilidade de Mogi Mirim

Evento acontece neste sábado (27), no ParkShopping Mogi Mirim, das 9h às 16h

Com o objetivo de contribuir para a geração de empregos e oportunidades na cidade, o ParkShopping Mogi Mirim e a Prefeitura de Mogi Mirim realizarão a primeira edição da Feira da Empregabilidade. O evento, que é totalmente gratuito ao público, contará com a participação de empresas, agências de emprego e faculdades, e servirá como um elo entre empregadores e profissionais que procuram recolocação no mercado de trabalho.

A Renovias, que atualmente emprega cerca de 600 colaboradores em toda a região, está entre as empresas parceiras do evento. A equipe de Gente & Gestão da concessionária estará na Feira da Empregabilidade para esclarecer dúvidas, indicar as vagas abertas, cadastrar currículos e apresentar os benefícios oferecidos.

Atualmente, a Renovias está com as seguintes vagas abertas:

– Analista de Engenharia Civil

– Auxiliar Conservação de Rodovias

– Auxiliar Placas

– Controlador(a) Rodovias

– Motorista APH

– Motorista Munck

– Motorista Guincho Leve e Pesado

– Operador de Pedágio

– Técnico(a) Enfermagem APH

– Técnico Manutenção Elétrica

A primeira Feira da Empregabilidade acontecerá no corredor central do ParkShopping Mogi Mirim, no sábado, 27 de janeiro, com início às 9h e término às 16h. A programação conta com palestras gratuitas no período da manhã, e não é necessário se inscrever.

“É importante um evento como esse, o qual tem foco não apenas na geração de empregos, mas na qualificação profissional para reinserção no disputado mercado de trabalho. Conseguimos reunir, para isso, grandes empresas, faculdades e a Prefeitura, para que possamos contribuir para a empregabilidade e desenvolvimento profissional no município e região”, afirmou Heitor Povoa, Gerente Geral do ParkShopping Mogi Mirim.

Serviço

1ª Feira da Empregabilidade

Local: ParkShopping Mogi Mirim – Corredor Central

Data: Sábado, 27 de janeiro

Horário: das 9h às 16h

A programação é gratuita, assim como o amplo estacionamento disponível no Shopping.

