Renovias prepara equipes para etapa de reparos emergenciais de pavimento

Serviço será realizado pela concessionária sempre entre segunda e sábado

Após concluir as obras de grande porte na recuperação de pavimento, a Renovias inicia nesta semana uma nova etapa no cuidado com as rodovias. A concessionária manterá equipes menores atuando em toda a malha viária para reparos emergenciais de pavimento.

O cronograma prevê serviços de segunda a sábado, em uma atividade que será mantida na agenda da Renovias até abril de 2025. Há ainda outras obras importantes em andamento.

No km 172 da Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), o serviço de adaptação da rampa de acesso na passarela ali localizada teve concluída a fase de concretagem das bases em ambos os sentidos. Nesta semana, o cronograma prevê o início da implantação da tampa no sentido oeste.

A Renovias também atua em uma obra de recuperação de erosão, no km 243, sentido leste, da Rodovia SP-342, em Águas da Prata. O trabalho tem sido feito fora do acostamento, sem interferência na rodovia, em uma área situada logo após a praça de pedágio, próxima a Poços de Caldas (MG).

A Concessionária reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelo local com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.