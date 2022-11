Renovias prevê fluxo de quase 81 mil veículos durante o feriado de Finados

A Renovias estima que cerca de 81 mil veículos trafeguem pelo trecho sob concessão no feriado de Finados, comemorado no próximo dia 2 de novembro, quarta-feira.

O fluxo mais intenso deve ser registrado na terça-feira (véspera de feriado), das 16h às 19h e na quarta-feira, das 9h às 10h. Já no retorno do feriado, o horário de pico nas rodovias da região deve ser das 17h às 19h, ainda na quarta-feira.

DICAS DE VIAGEM

Para quem vai pegar a estrada, vale relembrar algumas dicas de segurança para uma viagem tranquila e sem imprevistos.

– Atente-se à manutenção do veículo, especialmente, os cuidados com pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa, nível de água, óleo do motor e combustível.

– Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam utilizando o cinto de segurança.

– Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo. Qualquer distração no trânsito pode causar acidentes com graves consequências.

– Se estiver com sono, pare em algum posto de serviço e descanse antes de seguir viagem.