Renovias promove nova edição do Bate-Coração, com foco na saúde dos caminhoneiros

Ação gratuita acontece na próxima segunda-feira em Mogi Mirim, com exames e atendimento médico especializado

A Renovias promove, na próxima segunda-feira (23/03), mais uma edição do Bate-Coração, programa voltado à promoção da saúde e bem-estar dos caminhoneiros que trafegam pelas rodovias. A ação será realizada das 8h às 16h, no Auto Posto RVM, localizado no km 159 da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.

Durante o período, os motoristas terão acesso gratuito a uma série de serviços de saúde, incluindo eletrocardiograma, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e consulta com médico especializado da concessionária, além de corte de cabelo.

O atendimento será conduzido pela equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da Renovias, responsável por todas as etapas, desde a triagem até a realização dos exames e orientações médicas. Como forma de incentivo ao cuidado com a saúde, também serão distribuídos frutas, suco, água e uma cartilha com dicas de saúde aos participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da concessionária com os caminhoneiros, profissionais essenciais para o transporte de cargas, o abastecimento de produtos e o funcionamento da economia do país. Ao oferecer atendimento preventivo e orientação médica, o programa busca contribuir para a qualidade de vida desses motoristas e para a segurança viária.

“O Bate-Coração é uma iniciativa consolidada, que reforça nosso compromisso com a saúde dos caminhoneiros. A cada edição, conseguimos ampliar o acesso a exames e orientações médicas, contribuindo diretamente para a prevenção de doenças e para mais segurança nas rodovias”, destaca Wellington Luiz de Freitas, coordenador de Atendimento Pré-Hospitalar da Renovias.

Histórico

O Bate-Coração é o mais antigo programa de saúde voltado aos caminhoneiros da Renovias. Implantado há 22 anos, o projeto já realizou mais de 25 mil atendimentos gratuitos ao longo da malha viária administrada pela concessionária, que abrange a região de Campinas até o Sul de Minas Gerais.

Somente em 2025, foram promovidas cinco edições do projeto, beneficiando cerca de 300 caminhoneiros.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.

A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.