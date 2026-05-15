Guarda municipal de Holambra é afastado após denúncia de estupro

Caso é investigado pela Polícia Civil em Jaguariúna; vítima relatou que teria sido abusada enquanto estava inconsciente

Um guarda municipal de Holambra foi afastado temporariamente das funções na quarta-feira, 13 de maio, após ser denunciado por estupro. A informação foi divulgada pelo g1 Campinas e Região, com apuração da EPTV.

De acordo com a Polícia Civil, o caso teria ocorrido no domingo, 10 de maio, durante um churrasco na casa do agente. A vítima, de 23 anos, relatou à polícia que teria sido abusada enquanto estava inconsciente devido ao consumo de álcool.

A Prefeitura de Holambra informou que abriu um Processo Administrativo Disciplinar para apurar a denúncia. Segundo a administração municipal, o guarda estava de folga no dia do ocorrido e foi levado para prestar depoimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Jaguariúna e será investigado pela Polícia Civil. Ainda conforme a polícia, a Justiça concedeu medida protetiva em favor da vítima.

A identidade do guarda municipal não foi divulgada. Por esse motivo, o g1 informou que não conseguiu pedir um posicionamento da defesa do agente até a última atualização da reportagem.

Fonte: g1 Campinas e Região

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