GCM prende dois suspeitos por tráfico em imóvel já alvo de operação no Dom Bosco, em Jaguariúna

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira e resultou na apreensão de maconha, cocaína, dry e dinheiro

A Guarda Civil Municipal de Jaguariúna prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (21), em um imóvel na Rua Paraíba, no bairro Dom Bosco. O local já era conhecido pelas equipes policiais como ponto de venda de entorpecentes e havia sido alvo de outra ação da corporação no dia 29 de abril.

Durante patrulhamento pela região, equipes da GCM receberam denúncia de que um homem estaria escondido sobre um telhado, nos fundos da residência, carregando uma bolsa preta. Ao chegarem ao local, os guardas visualizaram dois indivíduos correndo para os fundos do imóvel e arremessando bolsas sobre o telhado.

Na garagem da residência, os agentes também encontraram pinos com substância semelhante à cocaína espalhados pelo chão. Diante da situação, foi realizado um cerco no imóvel.

Durante a ação, os suspeitos foram localizados escondidos no forro da residência. As bolsas lançadas no telhado foram recuperadas e, no interior delas, os guardas encontraram 35 porções de maconha, 10 unidades de dry, 79 eppendorfs de cocaína e R$ 326 em dinheiro.

Os envolvidos foram encaminhados à UPA para exames médicos e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

O mesmo endereço já havia sido alvo de uma ação da Guarda Municipal no dia 29 de abril, também após movimentação suspeita no imóvel. Na ocasião, os guardas localizaram drogas, dinheiro e uma máquina de cartão. Um suspeito foi encontrado escondido no forro da residência e acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.