Renovias registra mais de 90 mil veículos durante Operação Finados

A Renovias registrou fluxo de mais de 90 mil veículos na pista norte do Pedágio Jaguariúna (no sentido Campinas ao sul de Minas Gerais) durante a Operação Finados. A concessionária iniciou a operação especial a zero hora de sexta-feira (30) até a meia-noite de segunda-feira (2). Neste período, não foram registrados acidentes com vítimas fatais, apenas sete acidentes, com três vítimas leves e duas graves em toda a malha viária da Renovias.

Durante os quatro dias de operação, foram 344 atendimentos pelo telefone de emergência da concessionária e 542 atendimentos aos usuários por falha mecânica, serviços de guincho, de inspeção e de primeiros socorros.

O esquema montado pela concessionária em conjunto com a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) registrou maior movimentação de retorno na segunda-feira (2), a partir das 14h, com o período das 16h às 17h como sendo o horário de maior movimentação.

No sábado, dia 31 de outubro, as equipes de atendimento da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária fizeram uma blitz educativa nos pedágios de Aguaí e de Casa Branca, com orientações sobre o coronavírus, entregando panfletos, máscaras de proteção facial e álcool 70%. A importância da utilização do cinto de segurança também foi um dos temas abordados.

A Renovias e a Artesp adotaram estratégias para alertar as pessoas sobre a importância de continuar se cuidando neste período de quarentena. Foram inseridas as seguintes mensagens nos painéis da rodovia: “Respeite a quarentena. Se puder, fique em casa”, “Previna-se contra o coronavírus. Evite aglomerações” e “Use máscara. Proteja sua vida e a dos outros”. A Polícia Militar Rodoviária também intensificou sua atuação de orientação e de fiscalização nas rodovias durante o período.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.