Rentabilidade no plantio de hortifrutis é a solução da HELM para o agricultor durante a Hortitec

Fungicidas e inseticidas da HELM do Brasil, que garantem rentabilidade ao agricultor, estarão em exposição na Hortitec, em Holambra (SP)

A HELM do Brasil vai apresentar o seu portfólio completo de fungicidas e inseticidas com soluções inovadoras para os setores de horticultura e fruticultura na edição da 28ª Hortitec, que será realizada entre os dias 21 a 23 de junho, em Holambra (SP).

Em soluções, a HELM do Brasil vai apresentar, entre outros produtos de seu portfólio, o Previnil, Helmstar Plus, Prisma Plusa e Galeão. “No tocante aos fungicidas, os nossos produtos contam com formulações que têm sido referenciais no mercado, além da confiabilidade. Em especial, o Previnil é o nosso grande destaque para que o produtor proteja o seu investimento”, afirma o presidente da HELM do Brasil, Sebastian Lüth.

Sobre a HELM

A HELM é uma empresa familiar com atuação global, sediada em Hamburgo, na Alemanha, com mais de 120 anos de atuação no mercado especializado em produtos químicos, produtos para indústria farmacêutica, fertilizantes e defensivos agrícolas. Atua em 30 países e conta com mais de 100 subsidiárias, escritórios de vendas e 1.500 funcionários.

No Brasil, a HELM atua com importação e exportação há mais de 45 anos, comercializando soluções em proteção de cultivos para o produtor rural, desempenhando um papel relevante no mercado brasileiro. Sempre contando com fornecedores certificados e com processos produtivos com qualidade atestada.