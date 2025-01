Representantes de Engenheiro Coelho participam de reunião na Diretoria de Ensino de Limeira

Engenheiro Coelho participa de reunião estratégica com a Diretoria de Ensino de Limeira para fortalecer a educação em 2025

No dia 10 de janeiro, a Diretoria de Ensino de Limeira promoveu um encontro com gestores educacionais da região para apresentar os novos programas estaduais e estratégias para o avanço da educação em 2025. O evento aconteceu durante um café da manhã, com a presença da Dirigente de Ensino, Gilssara Cavalcanti de Lima Bandeira, que conduziu a reunião com foco no fortalecimento da qualidade educacional.

Representando o município de Engenheiro Coelho, participaram a Secretária de Educação, Daniela Forner Franco, e o Professor Formador, Régis Forner, reafirmando o compromisso da cidade em implementar políticas e ações que promovam a transformação educacional.

Novos programas estaduais em destaque

Durante o encontro, os novos secretários de educação dos municípios foram apresentados à Diretoria de Ensino, marcando o início de uma gestão integrada e alinhada aos objetivos traçados pelo Estado. Entre os temas discutidos, o foco principal foi o lançamento e a ampliação de programas estaduais que buscam fortalecer o aprendizado desde os primeiros anos escolares até o ensino fundamental.

Projeto Alfabetiza Juntos

O Alfabetiza Juntos é uma das iniciativas centrais do governo estadual, voltada para alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. O programa tem como objetivo garantir que as crianças adquiram plenamente as habilidades de leitura, escrita e compreensão textual nos anos iniciais de sua trajetória escolar.

Com uma abordagem baseada em evidências científicas, o programa oferece:

• Materiais didáticos específicos para professores e alunos;

• Formação continuada para docentes e gestores escolares;

• Monitoramento e avaliação periódica do progresso dos estudantes.

A expectativa é que o Alfabetiza Juntos promova uma alfabetização sólida e reduza os índices de defasagem escolar, garantindo igualdade de oportunidades para todas as crianças.

LEEI – Leitura e Escrita na Educação Infantil

Voltado para as crianças da educação infantil, o LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil) tem como foco estimular o desenvolvimento das competências iniciais de leitura e escrita de maneira lúdica e integrada ao cotidiano das crianças.

O programa reconhece a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento cognitivo e oferece:

• Estratégias pedagógicas para trabalhar a consciência fonológica e o letramento;

• Recursos didáticos e tecnológicos voltados para o ensino infantil;

• Formação para educadores sobre práticas inovadoras que respeitam o ritmo e as necessidades de cada criança.

Essa iniciativa reforça a importância da alfabetização precoce e prepara os pequenos para uma transição mais tranquila ao ensino fundamental.

Formação continuada e suporte aos educadores

Um ponto central da reunião foi a garantia de que o Estado continuará investindo em formações continuadas para professores e gestores escolares. Essas capacitações são essenciais para atualizar as práticas pedagógicas, alinhando-as às demandas do ensino contemporâneo e promovendo melhores resultados educacionais.

A Secretária de Educação de Engenheiro Coelho, Daniela Forner Franco, destacou a relevância dessas ações:

“A formação dos nossos professores é o pilar de uma educação de qualidade. Esses programas estaduais, aliados ao suporte oferecido aos educadores, nos permitirão alcançar um ensino mais inclusivo e eficaz para nossas crianças.”

O Professor Formador, Régis Forner, complementou:

“Quando investimos em formação e no acompanhamento pedagógico, damos aos professores as ferramentas necessárias para transformar as salas de aula em ambientes de aprendizado significativo. Esse é o caminho para o sucesso escolar dos nossos alunos.”

Parcerias que transformam a educação

O encontro também evidenciou a importância da parceria entre os municípios e o governo estadual. Programas como o Alfabetiza Juntos e o LEEI são exemplos de iniciativas que demandam colaboração e comprometimento para gerar resultados concretos e duradouros.

A Dirigente de Ensino, Gilssara Cavalcanti de Lima Bandeira, destacou a relevância dessa integração:

“A educação é uma construção coletiva. Quando trabalhamos juntos – Estado e municípios –, conseguimos implementar políticas públicas que impactam positivamente a vida dos estudantes.”

Engenheiro Coelho comprometido com a educação

A participação ativa de Engenheiro Coelho na reunião reforça o compromisso do município com o desenvolvimento educacional. Para a gestão local, a implementação dos programas estaduais será uma prioridade em 2025, visando garantir que cada aluno tenha acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos escolares.

Com iniciativas inovadoras, formação continuada e parcerias estratégicas, Engenheiro Coelho segue construindo um futuro promissor para seus estudantes.