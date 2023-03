Requerimento é aprovado pela Câmara Municipal a favor da realização de exames de ultrassonografia de urgência nos fins de semana

“Nosso hospital é um hospital tão avançado, referência para a região metropolitana de Campinas, mas não possui um exame básico para atender o serviço de maternidade que funciona 24 horas” afirma vereador José Muniz

Por Milena Delwaide

Em sessão Ordinária na Câmara Municipal de Jaguariúna desta terça-feira (21), o vereador José Muniz criticou e apresentou às autoridades um requerimento sobre a inexistência de realização de exames de Ultrassonografia nos finais de semana no Hospital Municipal Walter Ferrari, após um caso ocorrido, no último final de semana, de uma mãe que precisava fazer uma ultrassonografia e não pôde por não ter funcionários o suficiente para a realização do exame. Segundo ele, o Hospital possui aparelhos de Ultrassonografia mas não há quem realize nos finais de semana.

“É uma situação contraditória, temos centro cirúrgico, médicos, todos os profissionais e equipamentos necessários para o funcionamento da maternidade 24 horas, mas não temos o exame de extrema importância para os atendimentos. Se uma gestante sofre um sangramento na sexta-feira à tarde, ela precisa ficar internada até segunda-feira de manhã para realizar o exame e saber a real situação do seu bebê.”

O requerimento foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade e agora segue em espera de uma resposta oficial do Hospital Municipal Walter Ferrari

Atualmente Jaguariúna é reconhecida como uma das melhores cidades com relação a saúde pública na Região Metropolitana de Campinas, possui quatro prontos atendimentos 24h, com centro de especialidades médicas e UBS.