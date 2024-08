RESERVATÓRIO ‘PREFEITO LUIZ FRANKLIN SILVA’ PASSA POR REVITALIZAÇÃO

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim deu início a obra de revitalização do reservatório e estação elevatória de água tratada “Prefeito Luiz Franklin Silva”, localizado próximo à praça Catarino Marangoni, no Tucura. O trabalho garante melhorias e a preservação da estrutura que tem capacidade para armazenar 1.100.000 litros de água potável, destinada a abastecer toda a Zona Norte do município.

O trabalho de revitalização segue após a conclusão da troca da impermeabilização das duas células do reservatório para conter infiltrações nas paredes. Agora, o interior receberá manutenção para corrigir rachaduras e desgastes na pintura e no revestimento, decorrentes da ação do tempo e umidade no local.

Para a área externa está prevista a pintura do muro mantendo as cores características de identificação da autarquia, além da mudança do fechamento da área com alvenaria e gradil metálico, evitando as invasões recorrentes que acontecem no local. O reservatório também receberá nova iluminação e paisagismo. Todas as ações fazem parte de uma manutenção preventiva, garantindo a preservação e segurança do local, além de melhorar sua estética.

A execução da obra é da empresa Guassu Construtora, vencedora do processo licitatório. O investimento na manutenção do reservatório é de R$ 198.119,24 e a previsão é de que o trabalho seja concluído no início de outubro.