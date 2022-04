Restam poucos dias para o sorteio do ‘IPTU premiado’ em Artur Nogueira Moradores poderão ganhar prêmios, entre eles geladeira, Smart TV e um carro 0km

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que restam poucos dias para o sorteio previsto do ‘IPTU premiado’. Os sorteados serão conhecidos no sábado, dia 30 de abril. Podem participar moradores que mantêm os pagamentos dos tributos municipais dentro do prazo. A iniciativa, por meio da Secretaria de Finanças, é uma maneira de valorizar os bons contribuintes do município.

De acordo com o Poder Executivo Municipal, entre os prêmios estão: geladeira, Smart TV e um carro 0km. Lucas Sia conta que sancionou uma lei de autoria do vereador Melinho (DEM).

“Juntos, Poder Executivo e Poder Legislativo estão adotando medidas que irão auxiliar a população nogueirense. Nada mais justo do que valorizar aqueles que cumprem com seus compromissos financeiros e contribuem para o desenvolvimento da cidade”, defende o prefeito.

Dia do sorteio: ‘IPTU premiado’

Os sorteios serão realizados pela extração da Loteria Federal no dia 30 de abril e as premiações serão entregues em até trinta dias após a revelação dos ganhadores. Podem participar dos sorteios pessoas físicas ou jurídicas, proprietários, locatários ou possuidores de imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal da Prefeitura nogueirense, contribuintes do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção do Lixo.

Como participar?

Para participar não é necessário realizar um pré-cadastro. Os interessados devem apenas ter seus pagamentos em dia, ou seja, não estarem inadimplentes.

O sorteio será pelo número do “Aviso de Lançamento”, o qual consta no carnê de IPTU.

LEI 3.496

A Lei 3.496 é de autoria do vereador Melinho (DEM) e tem por objetivo auxiliar, incentivar e incrementar a arrecadação de tributos municipais. Além disso, a legislação – sancionada pelo prefeito Lucas Sia visa estimular os contribuintes que estiverem em dia e/ou pagarem pontualmente os impostos deles.

“Não pode haver pendências judiciais ou administrativas relativas aos imóveis que possuam, nem nos tributos dos exercícios anteriores”, completa a secretária de Finanças Michele Passos.

Vale ressaltar que não são permitidos participar do sorteio os cadastros de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo que estejam vinculados ou inseridos a qualquer tipo de isenção ou anistia.