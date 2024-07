Restaurantes Bom Prato de Campinas serviram mais de 750 mil de refeições neste primeiro semestre Região conta com quatro unidades do programa

Nos primeiros seis meses deste ano, as unidades do Programa Bom Prato localizadas na região de Campinas atingiram a marca de 751.343 de refeições servidas. Por dia, são 4.200 refeições. Atualmente, a região conta com 2 restaurantes fixos e 2 móveis do programa. O número expressivo de refeições é reflexo do compromisso do Governo do Estado de São Paulo com o combate à fome.

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o programa Bom Prato foi criado em 28 de dezembro de 2000. Tem como finalidade oferecer refeições saudáveis, de alta qualidade e a um custo acessível à população de baixa renda, ou em situação de vulnerabilidade social. A titular da SEDS, Andrezza Rosalém, destaca a importância da segurança alimentar para o desenvolvimento dos indivíduos a partir das demais políticas da Assistência Social. ´”Primeiramente é preciso proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade, para em seguida possibilitar seu acesso aos demais programas e serviços da Assistência Social que vão possibilitar o rompimento com a situação de pobreza extrema”, diz. “A vulnerabilidade social deve ser temporária. No governo Tarcísio de Freitas, a Assistência Social funciona na lógica de não apenas proteger, mas de oferecer possibilidades para que as pessoas se desenvolvam, com vistas à conquista da autonomia”.

Considerado a principal política pública estadual de segurança alimentar, o Bom Prato conta com uma rede de restaurantes populares formada por 120 unidades instaladas no estado, sendo 75 fixas e 45 móveis, que estão distribuídas da seguinte forma: 24 na Capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 23 no Interior e nove no Litoral. Atualmente, são servidas 138 mil refeições/dia, em todas as unidades, totalizando mais de 4 milhões refeições/mês.

O valor das refeições se mantém o mesmo desde a criação do programa, há 23 anos: almoço e jantar a R$ 1,00, e café da manhã a R$ 0,50.

Para mais informações e endereços da rede no estado, acessar o site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/