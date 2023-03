RESTAURANTES DO SUL DE MINAS E INTERIOR DE SÃO PAULO PARTCIPAM DO FESTIVAL GOSTO DA AMAZÔNIA

Para celebrar o sucesso da inciativa do consumo do pirarucu selvagem de manejo, o Festival Gosto da Amazônia chega ao sul de Minas e interior de São Paulo, entre os dias 24 de março e 09 de abril. O evento, que já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife, terá como sedes principais Poços de Caldas e Atibaia, e contará também com convidados especiais de Campinas, Holambra e Jaguariúna, com cerca de 60 casas no total. Durante 17 dias, os principais restaurantes dessas cidades servirão um prato inédito com pirarucu, preparado com o tempero e o toque especial dos chefs.

Com sabor suave, posta alta, carne tenra, clara e sem espinhas, o pirarucu selvagem, gigante da Amazônia que chega a três metros e 200 quilos, é o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Alguns pratos servidos chamam atenção pela criatividade e sabor, reforçando toda a versatilidade do pirarucu na gastronomia.

“Os festivais têm a importância de comunicar os atributos do pirarucu sustentável. Permitem que as pessoas conheçam o peixe e possam compreender que estão experimentando um produto de sabor único, mas também tendo um consumo consciente. O evento torna conhecido o pirarucu, e o público está contribuindo tanto para a conservação dos recursos naturais da Amazônia como para a melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas e ribeirinhas.”, destaca Adevaldo Dias, colaborador da ASPROC (Associação dos Produtores Rurais de Carauari) e presidente do Memorial Chico Mendes.

Além das suas qualidades gastronômicas, o manejo do pirarucu selvagem, praticado no estado do Amazonas, permitiu que o peixe não fosse extinto e atualmente contribui para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da Floresta. A marca “Gosto da Amazônia – sabor que preserva a Floresta” enaltece os principais valores defendidos e praticados pelas instituições envolvidas no projeto: preservação do meio ambiente, comércio justo, desenvolvimento econômico e social sustentável. Tudo isso, claro, temperado com o sabor único dos produtos da Amazônia.

Participantes

POÇOS DE CALDAS

Ziel Alma da Cerveja

Recanto da Tilápia

Gonçalves Cervejaria Artesanal

Restaurante e Pesqueiro

Becco Gastronomia

Scavo Wine Pizza na Roça

Casa Minerva

Capitão PUB

Pesto Cozinha Bar – Pega Leve

Ollivia Gastronomia

Bar Lei Seca

O Armazém da Vila Chico Biella

Bigodera

Merlot Wines Experience)

Café Concerto

Bardo Dé –

Touro Grill

Lion BBQ

Casa Caipira Restaurante –

ATIBAIA

Apitaya Fresh Food – Pirarurcu Alla Apitaya (Lombo de pirarucu com crosta de castanhas e purê de batata doce. Acompanha vinagrete de caju, manga e pitaya)

Restaurante Apple Bee´s (lojas AL. Lucas e Outlet Fernão Diaz) – Grilled Herb Pirarucu (Saboroso pirarucu grelhado, coberto com gremolata. Acompanhado de arroz pilaf e vegetais ao vapor)

Atibaia Beer

Bar da Grotta

Bergamo Ristorante Atibaia

Burger Makers

Churrascaria Picanha na Tábua

Crispybox

Deck Santorini

Dr. Burger

Empório Flamboyant Fazendinha Johnny Tequila Bar e Restaurante

Kawaii Sushi Lounge

Ponto do Peixe Frito Restaurante Quintal do Gui

Restaurante e Pizzaria 7 San Costilla Shinryu Vila Di Praia Viva Zapata

Armazém do Don

Mad Max

CAMPINAS

NB Steak

Applebee’s Campinas)

Empório Santa Therezinha Casa Bárbaros Pobre Juan

Jangada

HOLAMBRA

Martin Holandês

Casa Bela

Lago do Holandês

JAGUARIÚNA

Bar da

Botequim da Estação

Sô Raiz

SERVIÇO:

Festival Gosto da Amazônia

Data: de 24 de março a 09 de abril de 2023.

Mais informações: https://gostodaamazonia.com.br/festival