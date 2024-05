Resultados do 24° Campeonato de Futsal de Santo Antônio de Posse

Na noite do dia 27 de maio, o Estádio Municipal Francisco Ferreira da Silva “Chicão” foi palco de intensas disputas na 24ª edição do Campeonato de Futsal de Santo Antônio de Posse. Três partidas movimentaram a torcida, que compareceu em peso para apoiar seus times. Confira os resultados dos jogos:

Fut Quinta 2 x 4 Furacão

A primeira partida da noite foi marcada pelo confronto entre Fut Quinta e Furacão. Em um jogo disputado, o Furacão levou a melhor, vencendo por 4 a 2. A equipe do Fut Quinta mostrou garra, mas não conseguiu superar a forte defesa e o ataque eficiente do Furacão.

Ita Posse 7 x 1 Palermo

No segundo jogo, Ita Posse dominou completamente a equipe do Palermo, vencendo por um expressivo placar de 7 a 1. Demonstrando superioridade técnica e tática, o Ita Posse não deu chances ao adversário, garantindo uma vitória tranquila e consolidando sua posição no campeonato.

Rel Possense 2 x 5 União Possense

Fechando a noite, Rel Possense enfrentou União Possense em um clássico local. O União Possense saiu vitorioso com um placar de 5 a 2. O jogo foi emocionante, mas o União Possense se mostrou mais consistente, garantindo a vitória e os três pontos.

Os jogos desta rodada reforçam a competitividade e a emoção do Campeonato de Futsal de Santo Antônio de Posse. A torcida aguarda ansiosa pelos próximos confrontos, que prometem ainda mais adrenalina e paixão pelo esporte. Fique atento para mais novidades e acompanhe de perto as partidas que definem os rumos do campeonato!